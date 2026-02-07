Torcedores do Flamengo mandam recado a Allan após provável acerto com o Corinthians
Volante chega para brigar por posição no Timão
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Corinthians tem as duas maiores torcidas do Brasil, e parece que nos bastidores os clubes estão se entendendo bem. O clube paulista encaminhou, neste sábado (7), a contratação do volante Allan, que pertence ao Rubro-Negro. Depois do acordo, torcedores do clube carioca mandaram "recados" ao jogador.
Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: ‘Já cansei’
Fora de Campo
Neymar desfalca o Santos contra o Noroeste no Campeonato Paulista
Santos
Uma expulsão muda tudo: Manchester United vence Tottenham por 2 a 0 na Premier League
Futebol Internacional
O jogador deve chegar por empréstimo com os salários pagos integralmente pelo Timão. Embora as conversas ainda estejam acontecendo para definir mais detalhes, mas Flamengo e Corinthians estão otimistas por um desfecho positivo.
➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'
Nas redes sociais, torcedores do Mengão comentaram a ida do jogador para o Timão. O volante chega para disputar posição com Raniele, Breno Bidon, Matheus Pereira, Carrilo, André e Rodrigo Garro. Veja os comentários dos torcedores do Flamengo após acerto com o Corinthians:
Veja comentários de torcedores rubro-negros
Flamengo e Corinthians perto de acordo
Allan, perto do Corinthians, não vinha sendo aproveitado pelo Flamengo. Na temporada, disputou apenas uma partida. O jogador chegou a ser sondado por outros clubes, como o São Paulo, mas as negociações não avançaram, assim como ocorreu anteriormente com o próprio Corinthians.
Inicialmente, a exigência do Flamengo por valores para a liberação dificultou o avanço das tratativas. A diretoria do Corinthians não pretende abrir os cofres no momento para realizar contratações.
Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte no Flamengo ou no Corinthians! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa do Brasil 2022.
- Matéria
- Mais Notícias