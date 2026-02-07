Foi lançado na tarde deste sábado (7), no Museu do Futebol, no Pacaembu, o livro 'Manto Alvinegro', obra assinada por Cássio Brandão que registra o maior e mais completo trabalho de pesquisa já realizado sobre as camisas do Corinthians.

A obra de arte, licenciada pelo clube, tem formato grande, com capa em tecido e luvas para manuseio. Editado pela premiada Capella, o trabalho inédito, realizado ao longo de 2 anos, coloca o torcedor do Corinthians diante de fotos das 100 camisas mais importantes para o autor e traz ainda textos exclusivos de grandes personalidades alvinegras.

— O Manto Alvinegro é um projeto de vida. Me dedico a organizar e catalogar as camisas do Corinthians há mais de 20 anos e no livro a gente encontra uma pesquisa muito apaixonante, nunca antes feita, mostrando todos os modelos de camisas que usamos desde a nossa fundação. É apaixonante, como disse, e que me dá bastante orgulho — ressaltou Cássio Brandão.

Manto Alvinegro reúne ainda mais de 40 depoimentos de ex-jogadores e personalidades marcantes da história do clube, que compartilharam na obra suas vivências e emoções com o Timão. Entre eles estão Basílio, Casagrande, Rivellino, Neto, Wladimir, Tamires, Gabi Zanotti, Serginho Groisman, Juca Kfouri, Cacá Catalão, Alessandra Negrini, Marília Ruiz e Negra Li.

— É um livro para ficar na história do clube por décadas — completou.

A obra conta também com dois prefácios assinados por presidentes: Osmar Stábile, atual mandatário do Corinthians, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República e torcedor do clube.

Manto Alvinegro é uma edição de colecionador e será limitada a apenas 1910 cópias numeradas, em homenagem ao ano de fundação do clube, com preço de R$ 1910,00. A obra, inclusive, não será reimpressa.

— Cada detalhe desse livro é único e foi pensado para ser uma edição histórica, item de colecionador. Todo mundo sabe e reconhece a paixão e força da torcida corinthiana, uma torcida que tem um time, e Manto Alvinegro apresenta de forma única a história do Timão pela força da sua camisa — explicou Daniel Pereira, editor da obra.

Presenças ilustres

O evento contou com a presença de ídolos do clube, como Wladimir, ex-lateral e atleta que mais vezes vestiu a camisa do Timão, e Basílio, nome marcante do Corinthians em 1997. Também participaram personalidades da crônica esportiva, como PVC, Celso Unzelte e Juca Kfouri, além de torcedores do Timão.

Wladimir atendeu torcedores do Corinthians no evento (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O jornalista Juca Kfouri, que marcou presença no evento de lançamento do livro, disse que receber o convite para falar sobre a obra de Cássio Brandão representa "uma homenagem de vida" e exaltou o nível de excelência do trabalho, ressaltando a pesquisa aprofundada e a qualidade da produção.

— Eu acabei recebendo uma homenagem em vida. Tive a honra de falar do livro do Cássio Brandão. A história das camisas do Corinthians, como eu disse no palco, um livro para ensinar o mundo do futebol a como se faz uma obra que é absolutamente mais que um livro. É uma joia à altura do glorioso Sport Club Corinthians Paulista. É uma coisa de um nível de excelência como eu jamais tinha visto. A pena é que custe caro, mas não tinha como não custar caro, dada a qualidade da impressão e o esforço da pesquisa. Então, se você não puder comprar, procure ficar perto de alguém que possa, para ver esse livro, que é uma aula de corintianismo — comentou o jornalista.

Rafael Castilho, diretor cultural do Corinthians também marcou presença e exaltou a obra de Cássio Brandão como um resgate e uma organização fundamental da história corintiana, além de valorizar o papel da torcida na preservação da memória do clube.

— O Corinthians é talvez o clube que, no mundo, é caracterizado por ter a sua história como seu principal ativo. E o Corinthians vive a instituição de uma outra maneira que os outros torcedores também. Não é só no dia do jogo. Ele coleciona, ele participa, ele tem a memória. Muitos corintianos em casa têm jogos anotados, organizadinhos, e guardam as coisas — disse.

— O Cássio talvez seja um dos principais que a gente tem, o maior colecionador dos principais do mundo, internacionalmente, como colecionadores de camisa. E a camisa do Corinthians, ela traz um simbolismo. Ela é parte do que é o Corinthians. É como se fosse a Santíssima Trindade: torcida, o clube e a camisa — completou.

Informações do livro:

Título: Manto Alvinegro

Manto Alvinegro Autor: Cássio Brandão

Cássio Brandão Editora: Capella Editoria

Capella Editoria Edição: Daniel Pereira,

Daniel Pereira, Artes: Newton Mesquita

Newton Mesquita Foto: Lailson Santos

Lailson Santos Ilustrações: Madson Cabral e Galvani Galo

Madson Cabral e Galvani Galo Produção Executiva: de Manuela Queiroz

de Manuela Queiroz Tiragem: 1910 cópias numeradas (Edição Limitada e Única)

1910 cópias numeradas (Edição Limitada e Única) Formato: Livro de arte, capa em tecido, 400 páginas

Livro de arte, capa em tecido, 400 páginas Preço: R$ 1910,00

