O Corinthians comunicou na noite desta terça-feira (23) que Fabinho Soldado não faz mais parte da estrutura do futebol profissional. A saída foi definida após alinhamento entre o dirigente e a cúpula do clube, em um processo conduzido internamente e concluído com a formalização do desligamento.

Em entrevista ao canal "Café do Setorista", o presidente do clube, Osmar Stabile, ressaltou que o processo foi conduzido de forma profissional, sem pagamento de multa para nenhuma das partes.

— Em comum acordo, ele já havia manifestado a intenção de sair, e isso se concretizou agora. Acabamos de conversar e ele realmente deixa o cargo. Aproveito para agradecer, pois sempre foi um profissional competente e comprometido com o trabalho. No início, é natural que existam dificuldades de relacionamento, mas, com o tempo, fomos ajustando essa relação com jogadores e com o departamento técnico — disse.

— Graças a Deus, conseguimos alcançar nosso objetivo, que foi a conquista da Copa do Brasil, o que trouxe grande satisfação. Sempre buscamos atuar da forma mais profissional possível, blindando o futebol das questões políticas do clube, que funciona 24 horas por dia. O futebol é sensível e precisa ser tratado com cuidado dentro do CT — completou Stabile.

Ainda no gramado do Maracanã, após o quarto título do Corinthians na Copa do Brasil, Fabinho revelou ter futuro incerto no clube e afirmou que teria conversas com a direção para alinhar movimentações futuras.

Um dos principais responsáveis pela reformulação do elenco, Fabinho Soldado manifestava insatisfação com parte da diretoria do clube, além de acreditar que seu trabalho estava sendo "fritado" dentro do Parque São Jorge.

— Ele ainda tinha mais um ano de contrato e pediu para descansar por um período. Entramos em um acordo entre as partes. Não houve pagamento de multa para nenhum dos lados. Apenas cumprimos o que estava previsto em contrato — completou.

Quem vem para o lugar de Fabinho no Corinthians?

Ao comentar o modelo de gestão adotado pelo Corinthians, o dirigente reforçou a defesa por uma estrutura cada vez mais profissional no departamento de futebol e descartou a possibilidade de um diretor estatutário assumir a função de executivo, apontando a necessidade de conhecimento técnico e vivência no setor.

— Não. Hoje não há espaço para colocar um diretor estatutário para exercer a função de executivo. O futebol está cada vez mais profissional, evolui a cada dia. Essa questão do profissionalismo só tende a crescer. A única área do futebol que ainda não é totalmente profissionalizada, como eu até comentei, é a arbitragem, mas tenho certeza de que isso também vai acontecer em breve. Voltando ao futebol, não há mais espaço para pessoas que não conheçam a área e tudo o que envolve esse ambiente — avaliou.

Questionado sobre especulações envolvendo o mercado e, em especial, sobre a possibilidade de contratar o volante Paulinho, atualmente no Mirassol, o presidente garantiu que o clube não faz contatos antecipados com profissionais empregados e explicou como o planejamento para a próxima temporada está sendo conduzido após a saída do executivo de futebol.

— Quero deixar claro o seguinte: o presidente do Corinthians respeita os profissionais que estão trabalhando. Ele não vai, não foi e jamais fará contato com outro profissional antes da saída de quem ocupa o cargo. A partir de agora, com a saída confirmada, começamos a buscar no mercado alguém que possa assumir essa função o mais rápido possível, para dar continuidade ao planejamento já pré-estabelecido para a próxima temporada. Esse planejamento, inclusive, será ajustado, porque agora temos também a Libertadores. A gente acreditava no título, mas enquanto ele não se concretiza, o planejamento não fica fechado. Agora, ele passa a incluir a disputa da Libertadores — concluiu.