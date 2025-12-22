O presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, destacou o título conquistado pelo Corinthians durante a festa realizada pelo clube nesta segunda-feira (22), na Neo Química Arena, em evento aberto aos torcedores.

Antes da chegada dos jogadores, Alexandre deu um recado aos torcedores para que não invadissem o espaço reservado aos atletas. Em seu discurso, demonstrou felicidade pela conquista da Copa do Brasil e afirmou que o próximo objetivo é a Libertadores.

— Resgatamos nossa dignidade. Nós já estávamos andando de cabeça e vida, agora vamos andar 10 vezes mais. Botamos o nosso respeito no cenário nacional e no ano que vem vamos conquistar uma Libertadores, se Deus quiser — disse Alexandre.

Torcida do Corinthians comemora título (Foto: Wanderson Oliveira/PXIMAGES / Gazeta Press) PxImages/PxImages

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.