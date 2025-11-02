Memphis questiona críticas por falta de gols: 'Não olham os movimentos'

O atacante Memphis Depay foi duro em sua entrevista coletiva após a vitória do Corinthians diante do Grêmio, neste domingo (2), por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o fim do jejum de 90 dias sem gols do holandês.

O jogador afirmou que se sente bem fisicamente, mas reconheceu o desejo de balançar as redes com maior frequência. Ele lamentou que muitas análises se baseiem apenas no placar, sem considerar seus movimentos e a contribuição tática dentro de campo. Por fim, Memphis reforçou que o foco está em melhorar a criação de oportunidades para toda a equipe, não apenas para ele, mas também para companheiros como Yuri e Garro.

— Eu me sinto bem. Eu gostaria de fazer gols com mais frequência, porque as pessoas não olham para os jogos, não olham para os movimentos que eu faço. Só olham para o placar e veem que eu não marquei, e dizem "ah, ele não marcou, então não está funcionando". Você tem que entender o jogo para ver as oportunidades que criamos, e então eu espero marcar mais gols. Tentaremos trabalhar em cima disso, de criar mais chances e então marcar mais gols. Mais gols não só para mim, ou para o Yuri, ou para o Garro, mas para os outros também — disse Memphis.

Após o jogo, Dorival Júnior elogiou a inteligência tática de Memphis e destacou como o atacante tem contribuído para o funcionamento coletivo do Corinthians. Segundo o treinador, o jogador se sobressai pela leitura de jogo, fechando espaços e dificultando a construção adversária mesmo sem participar diretamente dos duelos.

— Memphis tem uma forma de interpretar jogos interessante. Ele fecha espaços, mesmo que não seja um combate direto, conhece bem os atalhos. Ataca no momento certo, isso dificulta as saídas adversárias. Com bola, ele executa uma função interessante, ataca espaços e flutua. É um jogador que nos entrega coisas muito positivas com e sem bola. Joga muito com aproximação, isso é um detalhe que precisamos melhorar, temos que usá-lo mais como pivô. Precisamos usar mais disso, é um fator positivo do atleta e precisamos desse entendimento para explorar mais — comentou o treinador.

Memphis foi decisivo na vitória do Corinthians (Foto: Vilmar Bannach/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 20h, em casa.