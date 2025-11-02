O técnico Dorival Júnior não escondeu o sentimento positivo após o Corinthians embalar a terceira vitória seguida na temporada. Neste domingo, na Neo Química Arena, a equipe venceu o Grêmio por 2 a 0 e seguiu subindo na tabela do Campeonato Brasileiro.

Um dos fatores que, para o treinador, contribuíram para o resultado foi o retorno de seus principais atletas. Entre os destaques, o trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay), além do goleiro Hugo Souza, que se recuperou de lesão.

— Primeiro que é um dado importante que eu não havia tido antes, ter o elenco todo à disposição. Isso graças ao departamento médico do clube, que nos proporciona isso, no momento mais importante do ano. Eu fico feliz porque eu vinha falando anteriormente que os resultados não vinham condizendo com o que vínhamos fazendo. A posição na tabela incomodava. Os resultados não acompanhavam o que a equipe produzia. Hoje passamos mais uma partida sem tomar gol — disse Dorival.

— Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente (GYM), mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição — completou o treinador.

Com o resultado, o Corinthians ganhou uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o 9º lugar, com 42 pontos, sendo 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas. A equipe alvinegra está cinco pontos atrás do Fluminense, primeiro time do G7, grupo que garante vaga na Libertadores.

— Eu confesso que nós não tínhamos abordado olhar pra frente, porque era uma situação que incomodava, nos dava muita preocupação, os resultados não apareciam e não acompanhavam o que acontecia em campo. É uma realidade que passamos. Agora, é um momento diferente, não temos que alterar e mudar nada. Hoje, nossos melhores momentos foram quando saímos trabalhando a bola e nos estabelecemos em momento ofensivo. Quando queríamos acelerar muito, tínhamos dificuldades porque a transição do Grêmio é forte. Mas fomos bem, neutralizamos a maioria dos lances dos adversários — finalizou.

Memphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Fabiano Martins/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Já o Grêmio recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 20h, em casa.