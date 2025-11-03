menu hamburguer
Flamengo

Varela elogia Palmeiras, mas avisa: 'Coisas pendentes da final no Uruguai'

Lateral fala sobre a decisão da Libertadores e o duelo entre os clubes em 2021


Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/11/2025
13:35
Varela admitiu que preferia enfrentar a LDU na final (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)
Varela admitiu que preferia enfrentar a LDU na final (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)
O lateral Varela admitiu que a sequência do Campeonato Brasileiro pode afetar o Flamengo, de forma positiva ou negativa, na decisão da Libertadores de 2025. A partida diante do Palmeiras em Lima, no dia 29 de novembro, promete ser decisiva não apenas para a história do torneio sul-americano, mas também pode influenciar os rumos do campeonato nacional.

➡️ Palmeiras x Flamengo aumenta lista de finais brasileiras da Libertadores

Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Varela destacou como o foco nos dois títulos é essencial para o Flamengo. Além da busca pelo tetracampeonato continental, o clube encara um Brasileirão acirrado, em que o desempenho na final da Libertadores pode impactar diretamente a sequência na competição nacional. A gestão do elenco e a concentração dos jogadores serão determinantes para o sucesso em ambas as frentes.

— Dois times de grande qualidade, grandes jogadores, dois bons treinadores que sabem o que querem jogar. Então, posso te falar que o dia 29 vai ser uma grande final de futebol e vai ser um grande jogo. Como te falei, dois times muito bons. Então, a disputa, lógico, é com eles, e o Brasileirão ainda falta muito. Também tem um Cruzeiro que vem muito perto. Então, até o dia 29 temos muitos jogos. Temos que focar no Brasileirão para depois chegar muito bem. Eu acho que também depende do Brasileirão como a gente vai na final — disse Varela.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para chegar à grande final, o Flamengo passou pelo Racing, da Argentina, enquanto o Palmeiras eliminou a LDU em uma virada histórica. Agora, Verdão e Rubro-Negro voltam a se enfrentar na decisão continental, repetindo a final de 2021, quando o time de Abel Ferreira levou a melhor.

— A LDU seria melhor para a gente, assim como o Racing seria melhor para eles (Palmeiras). Mas, o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Vai ser uma final muito dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final — afirmou Varela.

Pedro em ação em Flamengo x Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Calendário de Palmeiras e Flamengo até a final da Libertadores

Calendário do Palmeiras
    1.
  1. 06/11 - Santos (casa);
    2. 2.
  2. 09/11 - Mirassol (fora);
    3. 3.
  3. 15/11 - Santos (fora);
    4. 4.
  4. 19/11 - Atlético Mineiro (fora);
    5. 5.
  5. 23/11 - Fluminense (casa);
Calendário do Flamengo
  • 05/11 - São Paulo (fora);
  • 09/11 - Santos (casa);
  • 15/11 - Sport (fora);
  • 19/11 - Fluminense (fora);
  • 23/11 - Red Bull Bragantino (casa);

