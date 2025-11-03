O lateral Varela admitiu que a sequência do Campeonato Brasileiro pode afetar o Flamengo, de forma positiva ou negativa, na decisão da Libertadores de 2025. A partida diante do Palmeiras em Lima, no dia 29 de novembro, promete ser decisiva não apenas para a história do torneio sul-americano, mas também pode influenciar os rumos do campeonato nacional.

Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, Varela destacou como o foco nos dois títulos é essencial para o Flamengo. Além da busca pelo tetracampeonato continental, o clube encara um Brasileirão acirrado, em que o desempenho na final da Libertadores pode impactar diretamente a sequência na competição nacional. A gestão do elenco e a concentração dos jogadores serão determinantes para o sucesso em ambas as frentes.

— Dois times de grande qualidade, grandes jogadores, dois bons treinadores que sabem o que querem jogar. Então, posso te falar que o dia 29 vai ser uma grande final de futebol e vai ser um grande jogo. Como te falei, dois times muito bons. Então, a disputa, lógico, é com eles, e o Brasileirão ainda falta muito. Também tem um Cruzeiro que vem muito perto. Então, até o dia 29 temos muitos jogos. Temos que focar no Brasileirão para depois chegar muito bem. Eu acho que também depende do Brasileirão como a gente vai na final — disse Varela.

Para chegar à grande final, o Flamengo passou pelo Racing, da Argentina, enquanto o Palmeiras eliminou a LDU em uma virada histórica. Agora, Verdão e Rubro-Negro voltam a se enfrentar na decisão continental, repetindo a final de 2021, quando o time de Abel Ferreira levou a melhor.

— A LDU seria melhor para a gente, assim como o Racing seria melhor para eles (Palmeiras). Mas, o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Vai ser uma final muito dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final — afirmou Varela.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Calendário de Palmeiras e Flamengo até a final da Libertadores

1 . 06/11 - Santos (casa); 2 . 09/11 - Mirassol (fora); 3 . 15/11 - Santos (fora); 4 . 19/11 - Atlético Mineiro (fora); 5 . 23/11 - Fluminense (casa);

Calendário do Flamengo