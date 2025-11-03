Ronaldo Fenômeno defende SAF no Corinthians: 'Mais benefícios'

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, um dos ídolos recentes da história do Corinthians, defendeu a possibilidade de transformação do clube paulista em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Ronaldo classificou o Corinthians como um potencial "impressionante" e "uma máquina de fazer dinheiro". Em tom bem-humorado, o ex-jogador comentou que já assumiu riscos elevados ao investir em clubes de futebol e destacou que a transformação do Timão em SAF poderia representar "muito mais benefícios" para sua recuperação financeira e esportiva.

— Acho que a torcida entender que o clube virando SAF vai ter muito mais benefícios para sua recuperação, parte da transformação de associação para SAF no futebol, porque o torcedor, ele é muito fanático, ele é muito apaixonado, e o que importa para o torcedor é o resultado de domingo, o resultado de quarta-feira — disse o Fenômeno em entrevista ao 'VanCast', podcast e videocast proprietário do Mercado Livre.

Possibilidade de SAF no Corinthians

O Corinthians divulgou, na semana passada, um projeto de reforma do estatuto do clube. O principal tema abordado foi a possibilidade de transformação em SAF.

De acordo com o próprio clube, o novo modelo permitiria a transformação do departamento de futebol em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), mas com limites bem definidos para preservar o controle do clube.

A ideia é que o Parque São Jorge mantenha, no mínimo, 51% das ações, garantindo que o futebol continue sob a gestão do clube social e que não haja perda de identidade, história e participação política dos associados. O objetivo é evitar que o Timão se torne apenas uma empresa, mantendo suas tradições e a estrutura associativa.

Ronaldo, durante participação no podcast (Foto: Divulgação)

O modelo proposto prevê que essa eventual sociedade empresária atue em conjunto com o clube apenas nas questões ligadas ao futebol profissional e de base. Qualquer mudança nesse sentido precisaria da aprovação de pelo menos dois terços dos sócios com direito a voto, além do aval dos conselhos Deliberativo e de Orientação.

Assim, o texto deixa claro que uma SAF no Corinthians só seria possível com amplo consenso interno e com regras que assegurem o poder de decisão dentro do clube.

Investimento de Ronaldo em clubes de futebol

Em 2018, o ex-atleta fez sua primeira movimentação nos investimentos em futebol ao comprar 51% das ações do Real Valladolid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões na cotação da época).

Após desgaste com a torcida, Ronaldo Nazário concluiu a venda do Real Valladolid para um grupo de investimentos norte-americano por 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões) nesta sexta-feira (23).

No futebol brasileiro, Ronaldo decidiu investir no Cruzeiro em 2021, quando a Raposa ainda estava na Série B. A negociação foi realizada por meio da transformação do clube mineiro em uma SAF. O ex-jogador adquiriu 90% das ações por R$ 400 milhões, com a promessa de investimentos por cinco anos.

Em 2024, no entanto, Ronaldo vendeu sua participação majoritária no Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço.