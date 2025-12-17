Ex-Flamengo e Corinthians é convocado para a Copa do Mundo da Kings League

O universo da Kings League continua atraindo nomes conhecidos do futebol brasileiro. O mais novo confirmado na competição é Roger Guerreiro, ex-meia com passagens marcantes por Flamengo e Corinthians. O jogador foi anunciado como o grande reforço da Seleção da Polônia para a disputa da Kings World Cup Nations.

Roger Guerriro teve passagens por times como Flamengo, Corinthians, Juventude, Guarantinguetá, entre outros (Foto: AFP)

A convocação de Roger não é por acaso. O ex-atleta é naturalizado polonês e possui uma história de sucesso com a camisa da seleção nacional, tendo disputado a Eurocopa de 2008, onde marcou o primeiro gol da história da Polônia na competição.

Aos 42 anos, Roger Guerreiro fará sua estreia na Kings League, competição de alto nível criada pelo ídolo do Barcelona, Gerard Piqué. Conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo, o meia canhoto chega para dar experiência ao elenco polonês em um torneio que preza pelo dinamismo e pelas regras alternativas.

No Brasil, Roger teve momentos de destaque no Corinthians: onde fez parte do elenco campeão paulista em 2003. E no Flamengo, o jogador foi peça importante na conquista do Campeonato Carioca de 2004, onde foi eleito o melhor lateral-esquerdo do campeonato.

Veja os grupos da Kings Wolrd Cup Nations

Grupo A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

Grupo B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Itália, França, Polônia e Bélgica

Grupo D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

Grupo E: México, Arábia Saudita, India e Indonésia

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.