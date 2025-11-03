Sequência de vitórias dá novo fôlego ao Corinthians na reta final da temporada

O Corinthians voltou a emplacar uma sequência de três vitórias na temporada. O crescimento surgiu em um momento importante, com a reta final do Campeonato Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil próxima de acontecer.

Na atual sequência, o Timão superou Atlético-MG, Vitória e Grêmio, mantendo 100% de aproveitamento, com quatro gols marcados e nenhum sofrido. A equipe também se destaca nos números de desempenho: 37 finalizações, sendo 10 delas no alvo, além de 59% de posse de bola e sete grandes chances criadas, enquanto cedeu quatro ao adversário.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O histórico recente reforça a evolução corinthiana, que, em maio, havia conseguido três triunfos seguidos pela última vez diante de Racing-URU, Santos e Novorizontino, mostrando que a equipe voltou a encontrar regularidade e confiança sob o comando de Dorival Júnior.

— Os resultados não vinham condizendo com o que vínhamos apresentando, fizemos bons jogos. Hoje mais uma vez não sofremos gols, isso é um fato importante. Fico feliz com o crescimento dos três jogadores da frente e toda a maioria. Valorizo o que o grupo vem entregando, nosso posicionamento hoje já é diferente do que víamos lá atrás. Me incomodava demais, hoje já vejo uma equipe mais tranquila, equilibrada — disse Dorival Júnior.

A vitória por 2 a 0 contra o Grêmio impacta diretamente a classificação no Brasileirão. O time ganhou uma posição na tabela e agora ocupa o nono lugar, com 42 pontos, 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas. A boa fase também fortalece a confiança do elenco para a disputa da Copa do Brasil, principal objetivo do clube na temporada.

Outro ponto relevante é o retorno dos principais jogadores. Neste domingo (2), na vitória sobre o Grêmio, o Corinthians contou com Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay em campo, além do goleiro Hugo Souza, recuperado de lesão.

— Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente (GYM), mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição — disse o técnico Dorival Jr.

Dorival Jr. durante a partida do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Sequência do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (5) para enfrentar o Red Bull Bragantino, fora de casa. Quatro dias depois, no domingo (9), o Timão recebe o Ceará na Neo Química Arena.

Na sequência, o clube alvinegro terá um clássico e um duelo direto: encara o São Paulo em data ainda a ser definida, também em casa, e depois visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte, que está no G7.

— Falamos nesses últimos dias, seriam quatro jogos, três deles aqui dentro, contra equipes que estavam próximas. Essa disputa permanece, teremos esse jogo fundamental contra o Bragantino e vamos tentar fazer o nosso melhor — finaliza Dorival.