Raniele opina sobre possível contratação de Dorival Júnior pelo Corinthians

A importante vitória do Corinthians sobre o Racing (URU), nesta quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, não apagou a chama do principal assunto do noticiário da equipe paulista nos últimos dias: Dorival Júnior.

O Timão busca a contratação do treinador e espera uma definição nas próximas horas. Após a partida, o volante Raniele comentou sobre a possível chegada do técnico, que está sem clube desde sua saída da Seleção Brasileira.

- O Dorival é um técnico que dispensa comentários, é um cara que chegou à Seleção Brasileira. Eu, particularmente, já o conheci pessoalmente, conheci seu filho também. Tem ótimos trabalhos — a carreira e os títulos dele falam por si - disse Raniele durante a zona mista.

- Não tenho informação nenhuma, não sei se realmente é isso que vai acontecer. Mas, se for ele (Dorival) ou qualquer outro treinador, o Fabinho e o Augusto vão fazer o melhor pelo Corinthians - completou.

Dorival Júnior passou pela Seleção recentemente (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Novela Dorival

O treinador é o "plano A" do Corinthians após a negativa de Tite, na terça-feira (22), quando anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, apresentou um projeto para Dorival Júnior, que gostou, mas entraves financeiros podem melar o acerto.

Uma reunião foi realizada na madrugada desta quinta-feira (24). Fabinho Soldado vive a expectativa de concluir as negociações nas próximas horas. O cargo de treinador do Timão está vago desde a saída de Ramón Díaz, na última semana, após a derrota no Brasileirão.