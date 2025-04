Depay elogia postura de jogador do Corinthians em provocação: ‘Respeito’

O atacante Memphis Depay elogiou a postura de outro jogador do Corinthians após a vitória sobre o Racing-URU, na Sul-Americana. O holandês publicou uma foto de Breno Bidon com Lucas Rodríguez, camisa 10 do time uruguaio. Segundo o atacante, o jovem do Alvinegro disse para o adversário "o que ele precisava ouvir".

- Breno Bidon, você disse pra ele exatamente o que ele precisava ouvir. Respeito é ganho e não dado! - escreveu Memphis no Instagram.

Durante o jogo, Bidon caiu no gramado após uma falta. Raniele saiu em defesa do meia e tirou satisfação com o jogador do Racing-URU. Uma confusão foi instaurada em campo após a falta. Com bola rolando, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Romero. A partida também contou com a expulsão de Félix Torres.

Como foi Corinthians x Racing-URU?

O torcedor do Timão que esperava vida fácil contra o lanterna do Grupo C da Sul-Americana se surpreendeu logo no início da partida. Em menos de 15 minutos, o Racing marcou com Ramírez após chute forte da entrada da área. O árbitro revisou o lance no VAR, viu toque na mão do atacante e anulou o gol. Poucos minutos depois, a ferramenta foi utilizada para expulsar Félix Torres, que deu um carrinho violento em Espinosa.

Com um jogador a menos, Orlando Ribeiro recuou Raniele para a primeira linha de defesa, e o Timão sofria para criar chances no ataque. O caminho do Timão era através dos lançamentos, e em um deles, Romero finalizou e a bola passou perto do travessão.

O Corinthians abusou da ligação direta até o relógio chegar na casa dos 30 minutos, quando a equipe se reorganizou. Com Memphis na criação, o Timão retomou a posse de bola, e cercou a área adversário. A melhor chance alvinegra foi em voleio de Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, mas a bola passou raspando o travessão.

O Timão voltou pressionando o Racing no segundo tempo. Aos nove minutos, Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique disputou no alto com a defesa adversária e a bola sobrou para Romero finalizar, dentro da pequena área, e inaugurar o placar. O árbitro anulou o gol ao apontar que a bola saiu na cobrança de escanteio, mas após análise do VAR, voltou atrás na marcação. Em vantagem no placar, o Timão voltou a ter dificuldades para criar, e consequentemente, matar o confronto.

Em uma das chegadas do Racing, Cairus finalizou de fora da área e Hugo Souza foi buscar no ângulo para salvar o Corinthians. O Timão suou para segurar a vantagem, sofreu com chegadas do adversário, mas controlou o confronto e saiu com o resultado positivo na Neo Química Arena.