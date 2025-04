Corinthians supera desvantagem numérica e vence a primeira na Sul-Americana

O Corinthians venceu seu primeiro jogo nesta edição da Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), o Timão atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, quando Félix Torres foi expulso, mas superou o Racing por 1 a 0, na Neo Química Arena. Romero marcou o gol da vitória alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como foi o jogo?

O torcedor do Timão que esperava vida fácil contra o lanterna do Grupo C da Sul-Americana se surpreendeu logo no início da partida. Em menos de 15 minutos, o Racing marcou com Ramírez após chute forte da entrada área. O árbitro revisou o lance no VAR, viu toque na mão do atacante e anulou o gol. Poucos minutos depois, a ferramenta foi utilizada para expulsar Félix Torres, que deu um carrinho violento em Espinoza.

Com um jogador a menos, Orlando Ribeiro recuou Raniele para a primeira linha de defesa, e o Timão sofria para criar chances no ataque. O caminho do Timão era através dos lançamentos, e em um deles, Romero finalizou e a bola passou perto do travessão.

continua após a publicidade

O Corinthians abusou da ligação direta até o relógio chegar na casa dos 30 minutos, quando a equipe se reorganizou. Com Memphis na criação, o Timão retomou a posse de bola, e cercou a área adversário. A melhor chance alvinegra foi em voleio de Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, mas a bola passou raspando o travessão.

O Timão voltou pressionando o Racing no segundo tempo. Aos nove minutos, Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique disputou no alto com a defesa adversária e a bola sobrou para Romero finalizar, dentro da pequena área, e inaugurar o placar.

continua após a publicidade

O árbitro anulou o gol ao apontar que a bola saiu na cobrança de escanteio, mas após análise do VAR, voltou atrás na marcação. Em vantagem no placar, o Timão voltou a ter dificuldades para criar, e consequentemente, matar o confronto.

Em uma das chegadas do Racing, Cairus finalizou de fora da área e Hugo Souza foi buscar no ângulo para salvar o Corinthians. O Timão suou para segurar a vantagem, sofreu com chegadas do adversário, mas controlou o confronto e saiu com o resultado positivo na Neo Química Arena.

Timão venceu o Racing com gol de Romero (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem por aí?

Com o triunfo, o Corinthians segue na terceira colocação da Sul-Americana. O Timão volta jogar pela competição no dia 6 de maio, contra o América de Cali, na Neo Química Arena. O clube alvinegro está há um pontos dos colombianos na tabela de classificação do Grupo C.

Antes disso, a equipe enfrenta o Flamengo, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 RACING-URU

3ª rodada - Fase de Grupos - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gol: Romero (9'/1ºT) (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Memphis (COR); Raniele (COR); Monzón (RAC); Breno Bidon (COR)

🟥 Cartão vermelho: Félix Torres (COR)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo (José Martínez) e Breno Bidon (Maycon); Romero, Memphis e Yuri Alberto

RACING-URU (Técnico: Ney Morales)

Amadé; Cotugno, Bueno, Martín Ferreira e Lucas Monzón (Pinela); Espinosa (Fonseca), Felipe Cairus e Lucas Rodríguez; Bosca (Vázquez), Santiago Ramírez e Bautista Tomatis (Agustín Pereira)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

🚩 Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Edison Vasquez (EQU)

🖥️VAR: Bryan Loaiza (EQU)