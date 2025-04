Romero amplia artilharia no século e reafirma papel decisivo no Corinthians

Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Corinthians venceu o Racing por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), e segue vivo na Sul-Americana. Foi a primeira vitória do Timão na competição continental. Romero marcou o gol do triunfo e ampliou a sua vantagem na artilharia do clube alvinegro no século XXI.

O gol só saiu no segundo tempo. Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique disputou de cabeça e Romero marcou. O jogador tem sido titular do ataque com o desfalque de Rodrigo Garro, que está fora para tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

A entrada do jogador marca uma mudança no esquema tático do clube alvinegro. Com Ramón Díaz, o Timão fez sucesso atuando com Garro como meia armador. Romero foi o escolhido para o lugar do argentino, com isso, o Corinthians passou a atuar com três atacantes.

Romero marcou o gol do Corinthians na vitória sobre o Racing, pela Copa Sul-Americana (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Decisivo

Foi o quinto gol de Romero nesta temporada. Desde que retornou ao Timão, em 2023, o paraguaio se destaca não pela profusão de gols, mas pelo caráter decisivo deles. Um empate contra o Racing, último colocado do Grupo C da Sul-Americana, poderia encaminhar uma eliminação precoce do Corinthians na competição.

O atacante também foi destaque na fuga do rebaixamento no Brasileirão de 2023, quando marcou seis gols nas última seis partidas. O Corinthians terminou a competição na 13ª colocação, com sete pontos na frente do Santos, o primeiro clube rebaixado.

