Técnico interino do Corinthians defende diálogo após expulsão de Félix Torres

O Corinthians venceu o Racing por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado foi conquistas a duras penas na Neo Química Arena, pois o Timão atuou com um jogador a menos por 75 minutos após a expulsão de Félix Torres.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Aos 15 minutos da primeira etapa, o zagueiro deu um carrinho violento em Espinosa, lateral do Racing, e foi expulso. Orlando Ribeiro, treinador interino do Timão, acabou recuando Raniele e a equipe ficou desfalcada no meio de campo. Mesmo assim, Romero marcou no segundo tempo e garantiu a vitória alvinegra.

Após o confronto, Orlando Ribeiro concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena. O treinador falou sobre a expulsão do zagueiro, mas não defende uma ação punitiva contra o atleta.

continua após a publicidade

— Não vejo de momento a questão punitiva como você falou, nós temos que ver os lances, com certeza a gente tem que conversar, nós vamos chamar ele para ver o que aconteceu e se puder orientar é o que nós vamos fazer — disse o técnico interino do Timão na Neo Química Arena.

Félix Torres foi expulso ainda no primeiro tempo do confronto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Problema recorrente

O zagueiro conquistou a titularidade neste início de temporada e as expulsões são um problema recorrente em sua trajetória no ano. No empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, na final do Paulistão, Félix Torres foi expulso após fazer falta em Vitor Roque e a equipe também precisou se desdobrar com um homem a menos.

continua após a publicidade

O jogador chegou ao Corinthians em 2024, uma das primeiras contratações da gestão de Augusto Melo. Desde então foram 70 partidas com a camisa alvinegra, um gol e o título do Paulistão.