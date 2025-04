O Corinthians chega motivado para o confronto diante do Flamengo, neste domingo (27), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tenta aproveitar o embalo da vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, conquistada na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana — resultado marcado pela superação, já que o time atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Nos últimos dez confrontos entre as equipes, foram quatro vitórias do Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, os rivais se enfrentaram quatro vezes: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No mata-mata, o Rubro-Negro eliminou os paulistas na semifinal e conquistou o título ao bater o Atlético-MG na decisão.

- Próximo jogo (Flamengo) também é difícil, ainda mais contra uma equipe como o Flamengo, fora de casa. A gente sabe que vai ser um jogo de altíssimo nível, mas estamos nos preparando com seriedade. Sabemos do nosso potencial e vamos buscar os pontos com muita responsabilidade - disse o camisa 9.

Timão venceu o Racing com gol de Romero (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Vitória suada diante do Corinthians contra o Racing-URU

O torcedor que esperava um jogo tranquilo se surpreendeu cedo. Ramírez marcou para o Racing, mas o VAR anulou o gol por toque de mão. Logo depois, a ferramenta foi usada novamente para revisar falta dura de Félix Torres, que acabou expulso. Mesmo com um a menos, o Timão segurou a pressão e garantiu os três pontos.

- Acho que o que mais define o jogo de hoje é entrega. Jogar praticamente 80 minutos com um a menos não é fácil, e mesmo assim conseguimos manter o controle, competir e buscar o gol da vitória. Fico muito feliz pelo resultado, porque a gente precisava mostrar força em casa. Mas hoje foi um jogo de doação total. Agradeço a Deus por mais uma partida com saúde, à minha família que sempre me apoia, e à torcida, que fez a diferença do início ao fim - declarou Yuri.

Yuri Alberto foi titular e permaneceu em campo até os 43 minutos da etapa final. Com o resultado, o Corinthians soma 4 pontos no Grupo C da Sul-Americana e encosta no segundo colocado América de Cali que está com 5 pontos.