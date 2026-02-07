Palmeiras e Corinthians se enfrentaram, na tarde deste sábado (7), pela Supercopa Feminina. O Verdão ficou com a taça depois de vencer a decisão nos pênaltis. Antes da bola rolar, uma resposta de Leila Pereira à repórter Renata Mendonça, da Globo, chamou muita atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

Ao entrevistar Leila Pereira antes de Palmeiras x Corinthians, Renata questionou o fato do duelo ser disputado na Arena Barueri e não no Allianz Parque. Segundo a repórter, o local da decisão poderia afastar parte dos palmeirenses. A presidente do Verdão defendeu o estádio e aproveitou para dar uma cutucada na Globo.

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

➡️Ídolo do Fluminense, Felipe Melo se manifesta sobre ida de Arias ao Palmeiras

- Essa valorização do futebol feminino parte do investimento que nós estamos fazendo, da divulgação das emissoras. Eu preciso muito da parceria da Globo, com investimento e maior visibilidade, melhores horários para o futebol feminino, não colocar a gente às 8h30, 9h30 da noite, é complicado também - respondeu Leila antes de Palmeiras x Corinthians.

continua após a publicidade

Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Veja resposta de Leila Pereira e reação dos torcedores

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians

O primeiro tempo do Derby decisivo da Supercopa Feminina teve gols, chances claras e uma longa paralisação. A bola rolou sob chuva forte na Arena Barueri, e o Corinthians começou melhor, abrindo o placar logo aos 5 minutos em Palmeiras x Corinthians.

Jaqueline recebeu pela direita, partiu para cima da marcação, pedalou e soltou um chute forte. Kathe Tapia ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol que colocou o Timão em vantagem.

continua após a publicidade

Mesmo atrás no placar, o Palmeiras tentou responder rápido. Andressinha arriscou de fora da área, sem sucesso, enquanto o Corinthians seguiu apostando em jogadas rápidas pelos lados, especialmente com Jaqueline e Belén Aquino.

Aos 16 minutos, a goleira Lelê, do Corinthians, levou uma joelhada na cabeça em dividida com Bia Zaneratto e precisou ser substituída por Nicole, seguindo o protocolo de concussão. A paralisação foi longa em Palmeiras x Corinthians.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A pressão palmeirense foi recompensada aos 39 minutos. Andressinha lançou com precisão para a área, e Bia Zaneratto subiu bem para cabecear no chão e deixar tudo igual, marcando seu primeiro gol no retorno ao clube e incendiando a final. O Corinthians ainda respondeu com Belén Aquino arriscando de longe, enquanto Jaqueline teve chute bloqueado pela zaga alviverde em Palmeiras x Corinthians.

Com jogo pegado e chances desperdiçadas para os dois lados, o segundo tempo foi acirrado, mas terminou em 1 a 1, levando a decisão para as penalidades. Nos pênaltis, o Palmeiras bateu o Corinthians por 5 a 4.