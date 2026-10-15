O ex-atacante Jimmy Floyd Hasselbaink, que teve passagens por Chelsea e Atlético de Madrid, revelou que recebeu um convite de Clarence Seedorf para integrar sua comissão técnica no Corinthians. Em entrevista à emissora inglesa Sky Sports, o ex-jogador confirmou que conversou com o treinador neerlandês sobre a possibilidade de trabalhar no clube paulista.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hasselbaink afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o convite e que precisa avaliar algumas questões antes de definir seu futuro profissional. O ex-atacante também destacou que tem interesse em retornar ao futebol, mas indicou que uma mudança imediata não está em seus planos.

continua após a publicidade

— Recebi uma ligação dele (Seedorf). Eu o conheço muito bem, obviamente. Ele voou ontem de Madri para São Paulo, nós tivemos uma conversa. Tenho algumas coisas para pensar. Quero voltar, mas obviamente não é algo para agora. Então, eu tenho que pensar a respeito, mas, sim, nós conversamos. Vamos deixar assim — disse Hasselbaink.

➡️Seedorf usa Real Madrid e Barcelona como exemplos para tirar Corinthians da crise

Duas vezes artilheiro do Campeonato Inglês, Hasselbaink iniciou sua trajetória como treinador após encerrar a carreira de jogador. O ex-atacante comandou equipes como Queens Park Rangers, Northampton Town e Burton Albion, além de acumular experiência como auxiliar técnico.

continua após a publicidade

Mais recentemente, o profissional integrou a comissão técnica da seleção da Inglaterra, função que ampliou sua experiência no futebol internacional. Apesar das conversas com Seedorf, sua possível chegada ao Corinthians ainda depende de uma definição sobre o convite.

Jimmy Floyd Hasselbaink revelou contato de Seedord (Foto: Reprodução/Sky Sports)

Comissão técnica do Corinthians

Para integrar sua comissão técnica, Clarence Seedorf contará com o espanhol Pablo López Vidal como auxiliar direto. O Corinthians também confirmou a permanência de Léo Porto, que seguirá como auxiliar técnico da comissão fixa do clube.

continua após a publicidade

Agora, o treinador aguarda a chegada de mais um profissional para completar sua comissão técnica.

— Estamos pensando em trazer mais uma pessoa, mas quero ressaltar a alta qualidade das pessoas que já trabalham aqui. O único fator para trazer pessoas como Pablo e, quem sabe outra pessoa, é para acelerar o processo. Eu não tenho tempo para conversar com todo mundo. Pablo pode ajudar. É um cara estruturado, jogou futebol, treinou, espanhol e tem cultura espanhola de futebol — disse Seedorf.

— Trabalhamos juntos desde o La Coruña. Não estou aqui para explicar a minha vida, mas nunca me afastei do futebol. Ele é um cara de confiança e muito trabalhador, vai ser uma ponte com os outros profissionais aqui. E mais uma pessoa que sabe como eu penso — completou.