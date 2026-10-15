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Corinthians empresta goleiro para clube do Acre

Timão pagará integralmente os salários de Luis Paulo durante a disputa da Copinha

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/10/2026 11:59
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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani, gerente de base

O Corinthians acertou o empréstimo do goleiro Luis Paulo ao Independência, do Acre, para a disputa da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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A negociação foi conduzida pelo empresário Thiago Matias, da Goldsport, e contou com a participação de Ricardo Drubsky, coordenador das categorias de base do Corinthians.

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O técnico Kinho Brito, da equipe sub-20 do Independência, explicou como ocorreu a negociação com o clube paulista e destacou a possibilidade de retorno financeiro para a equipe acreana em caso de uma futura transferência do goleiro.

— Foi uma negociação via coordenador de base do Corinthians. Nós temos uma amizade, entrei em contato e ele disponibilizou o atleta. É um atleta que vem de uma condição importante e, a partir de agora até agosto de 2027, se houver alguma negociação dele, o Independência tem direito a 20% pela taxa de vitrine, que é colocá-lo na Copa São Paulo. Então, é uma aquisição importante esportivamente e que pode gerar retorno financeiro — disse o treinador em entrevista ao Ge.

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O Corinthians será responsável pelo pagamento integral dos salários do atleta durante o período de empréstimo ao clube acreano.

Luis Paulo assina contrato
Luis Paulo foi emprestado pelo Corinthians ao Independência (Foto: Reprodução)

Carreira de Luis Paulo

Luis Paulo teve duas passagens pelas categorias de base do Corinthians. Após deixar o clube, o goleiro retornou em 2025, durante a gestão de Augusto Melo, quando Claudinei Alves era responsável pela base. Na ocasião, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão.

Sem espaço na equipe sub-20, o goleiro foi emprestado ao Assisense para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Posteriormente, teve uma nova passagem por empréstimo, desta vez pelo Mauá.

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O contrato de Luis Paulo com o Corinthians é válido até fevereiro de 2028. Apesar disso, o goleiro poderá atuar nas categorias de base somente até o encerramento da Copinha de 2027, quando atingirá o limite de idade permitido para a competição.

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