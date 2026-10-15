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Corinthians acerta com meia da Série B, mas esbarra em transfer ban

Jogador de 19 anos já participou de atividades com o elenco profissional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/10/2026 16:57
Atualizado há 2 minutos
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Cauã Carvalho ao lado de Yuri Alberto durante treino do Corinthians
Cauã Carvalho ao lado de Yuri Alberto durante treino do Corinthians (Foto: Reprodução/CorinthiansTV)

O Corinthians acertou a contratação do meia Cauã Carvalho, que pertence ao CRB. O jogador, que apareceu em um vídeo divulgado pelo clube durante um treinamento com o elenco profissional, assinará contrato válido até o final de abril de 2028, com possibilidade de prorrogação. A informação foi divulgada inicialmente pela Central do Timão.

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Inicialmente, o atleta foi contratado para integrar as categorias de base, mas deverá passar por períodos de transição para a equipe principal do Corinthians. Além disso, será reforço do clube para a disputa da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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O principal problema, no entanto, é que o Corinthians enfrenta punições de transfer ban impostas pela Fifa e está impedido de registrar novos jogadores, inclusive para as categorias de base. Dessa forma, a oficialização da contratação deverá ocorrer somente após a quitação das dívidas que motivaram as punições.

Cauã Carvalho em ação pelo CRB
Cauã Carvalho em ação pelo CRB, seu clube antes do acerto com o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

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Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
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