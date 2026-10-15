O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anunciou nesta quinta-feira (15) que não será candidato à reeleição no clube. Em carta divulgada, o dirigente explicou os motivos da decisão e afirmou que pretende concentrar seus esforços na conclusão do atual mandato.

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Entre as principais justificativas, Stabile destacou a necessidade de avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente nas negociações em andamento com a Caixa Econômica Federal. O presidente também avaliou que uma eventual candidatura poderia prejudicar a estabilidade política do clube neste momento.

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O dirigente reforçou que seguirá trabalhando até o último dia de sua gestão e manifestou o desejo de que seu sucessor dê continuidade ao processo de reestruturação financeira e administrativa. Stabile também ressaltou sua ligação histórica com o Corinthians e afirmou que continuará contribuindo com a instituição independentemente de ocupar um cargo.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Veja abaixo a carta completa do presidente do Corinthians:

Após muita reflexão, decidi que não serei candidato à Presidência do Sport Club Corinthians Paulista na próxima eleição. Não foi uma escolha fácil, mas, neste momento, entendo que minha maior responsabilidade é dedicar toda a energia necessária à conclusão deste mandato e aos desafios que ainda temos pela frente.

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Minha prioridade absoluta é avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente em questões estratégicas e decisivas para o futuro do Clube, como a importante negociação em andamento com a Caixa Econômica Federal. São assuntos que exigem dedicação, responsabilidade e foco integral.

Também considero que uma candidatura neste momento poderia interferir na estabilidade política que o Corinthians necessita. O Clube precisa estar acima de qualquer projeto pessoal, e acredito que misturar a condução administrativa deste período com uma disputa eleitoral não seria saudável para a instituição.

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Seguirei trabalhando até o último dia do meu mandato com o mesmo compromisso de recuperar a credibilidade do Corinthians, organizar suas contas e fortalecer seus processos administrativos.

Espero que o próximo presidente tenha a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de reestruturação financeira e administrativa que estamos conduzindo, preservando os interesses do Corinthians acima de qualquer outro. Esse deve ser o compromisso de todos que amam e desejam um futuro mais sólido para o nosso Clube.

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O Corinthians faz parte da minha vida, da minha história e daquilo em que acredito. Meu amor pelo Clube sempre esteve e continuará estando acima de cargos, eleições ou interesses pessoais. Encerrarei este ciclo com a consciência tranquila de que dei o meu melhor e com a certeza de que seguirei, como sempre, ao lado do Corinthians, torcendo, contribuindo e desejando que o nosso Clube seja cada vez mais forte, respeitado e à altura da grandeza de sua torcida.

Saudações Corinthianas,

Osmar Stabile