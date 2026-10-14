Com baixas, Seedorf comanda primeiro treino no Corinthians

O técnico Clarence Seedorf comandou, nesta quarta-feira (14), sua primeira atividade à frente do Corinthians, no CT Dr. Joaquim Grava. O treinamento foi parcialmente aberto à imprensa, que pôde acompanhar alguns minutos dos trabalhos realizados pelo novo comandante da equipe. A atividade foi realizada em dois períodos.

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Na primeira parte da atividade, sem a presença dos jornalistas, Seedorf promoveu exercícios técnicos de posse de bola em campo reduzido. Na sequência, já com a imprensa presente, o treinador comandou trabalhos de passes e construção de jogadas, com foco na saída de bola da defesa para o ataque.

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O primeiro treinamento do holandês, no entanto, foi marcado por desfalques. O volante Raniele sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a derrota para o Palmeiras, no domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu uma entorse no joelho durante o clássico e passou por exames médicos na terça-feira (13), que identificaram a lesão. A situação preocupa a comissão técnica, que ainda não sabe quando poderá contar novamente com o volante.

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Outro desfalque na atividade foi o zagueiro Gabriel Paulista, que apresentou dores no adutor e não participou dos trabalhos em campo.

Por fim, o Corinthians segue sem Kayke e Zakaria Labyad, que sofreram lesões no ligamento cruzado do joelho nesta temporada. A dupla permanece em recuperação e não deve retornar aos gramados até o final do ano.

A estreia de Clarence Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os próximos dias para conhecer melhor o elenco, implementar suas ideias de jogo e preparar a equipe para a sequência da competição.

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Clarence Seedorf comandou seu primeiro treinamento à frente do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

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A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.