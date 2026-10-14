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Corinthians: Raniele sofre lesão no joelho e vira desfalque para Seedorf

Volante passará por avaliação médica para definir tratamento

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/10/2026 15:29
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Raniele durante treino
Raniele sofreu lesão no joelho direito durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians perdeu um titular do meio-campo para a sequência da temporada. O volante Raniele sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a derrota para o Palmeiras, no domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O jogador sofreu uma entorse no joelho durante o clássico e passou por exames médicos na terça-feira (13), que identificaram a lesão. A situação preocupa a comissão técnica de Clarence Seedorf, que assumiu o comando da equipe nesta semana.

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Nesta quarta-feira (14), o camisa 14 passará por uma consulta com o médico especialista em joelho Moisés Cohen, responsável por avaliar a gravidade da lesão e indicar o tratamento adequado. O Corinthians ainda não informou um prazo para o retorno do volante aos gramados.

Nesta temporada, o Corinthians também perdeu Kayke e Zakaria Labyad por lesões no ligamento cruzado do joelho. A dupla segue em recuperação e não deve retornar aos gramados até o final do ano.

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A estreia de Clarence Seedorf no comando do Corinthians está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador não poderá contar com Memphis Depay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico neerlandês terá os retornos de Rodrigo Garro e Kaio César, que cumpriram suspensão no clássico contra o Palmeiras e estarão novamente à disposição da comissão técnica.

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Clarence Seedorf sorri em foto
Clarence Seedorf durante apresentação no Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

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A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.

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