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Corinthians encaminha contrato com artilheiro de 100 gols na base

Miguel Moscardo está próximo de assinar seu primeiro vínculo profissional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 14:18
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Miguel Moscardo aponta para o alto durante a partida, vestindo camisa branca com detalhes pretos e emblema no peito.
Miguel Moscardo está próximo de assinar seu primeiro contrato profissional com o Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians avançou nas negociações para a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Miguel Moscardo, de 16 anos, artilheiro da equipe sub-17. O vínculo atual do jogador é válido até agosto de 2027, e a expectativa é de que o novo acordo tenha duração de três temporadas.

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As conversas entre as partes estão em estágio avançado, restando apenas pequenos detalhes para a conclusão da negociação. O contrato ainda precisa ser encaminhado ao presidente Osmar Stabile, que dará o aval para a oficialização do primeiro vínculo profissional do atleta.

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O acordo faz parte do planejamento do Corinthians para assegurar a permanência de jovens talentos das categorias de base. Miguel Moscardo é um dos destaques ofensivos da equipe sub-17 e vem acumulando números expressivos desde sua chegada ao clube.

Recentemente, o atacante alcançou a marca de 100 gols pelas categorias de base do Corinthians em três anos no clube. O centésimo gol foi marcado na vitória por 6 a 1 sobre o Juventude, pelo Brasileirão Sub-17, nesta temporada.

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A informação sobre o avanço das negociações foi divulgada inicialmente pela Central do Timão e confirmada pelo Lance!.

Números na carreira

Em 2025, defendendo a equipe sub-15, Miguel participou de 44 partidas e marcou 43 gols, desempenho que o colocou entre os principais destaques da categoria no futebol brasileiro. Além da eficiência ofensiva, o jogador contribuiu para a conquista de três títulos: Paulista Cup, Copa Votorantim e Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos.

O desempenho acelerou sua promoção para o sub-17 do Corinthians ainda durante a temporada. Mesmo enfrentando atletas mais velhos e um nível de exigência maior, o atacante conseguiu manter a boa média e rapidamente se adaptou à nova categoria.

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Pela equipe sub-17, Miguel soma 31 partidas e 21 gols marcados. Os números reforçam a expectativa criada em torno do jovem, que segue sendo acompanhado de perto pelos profissionais do clube e tratado como uma das promessas do Parque São Jorge.

Primeiros passos no elenco profissional

O bom desempenho nas categorias inferiores também abriu portas para Miguel junto ao elenco principal do Corinthians. Em setembro de 2025, o atacante participou de atividades com a equipe profissional, comandada na época pela comissão técnica de Dorival Júnior.

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A presença do jovem nos treinamentos fez parte de uma estratégia do departamento de futebol para aproximar atletas da base do ambiente profissional. Além de proporcionar experiência aos garotos, a iniciativa permitia que a comissão técnica acompanhasse de perto a evolução dos principais talentos das categorias inferiores.

Na ocasião, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, explicou que o clube vinha promovendo constantemente jogadores da base aos treinamentos do time principal. Segundo o treinador, a intenção era acelerar o processo de adaptação e conhecer melhor os atletas que poderiam futuramente integrar o elenco profissional.

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— Desde que chegamos aqui, temos trazido alguns meninos para cá. Estamos de olho em outros também. Trouxemos semana passada o Gui Amorim e o Moscardinho. Tentamos conhecer o máximo possível dos atletas da base para que possam vir. Estão passando por um processo de adaptação — afirmou Lucas Silvestre.

O momento foi celebrado por Miguel nas redes sociais. O jovem agradeceu pela oportunidade de participar da atividade com a equipe principal do Corinthians.

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— Primeiro treino no profissional. Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Graças a Deus — publicou o atacante.

A postagem recebeu uma resposta de Gabriel Moscardo, que fez questão de parabenizar o irmão pela conquista e demonstrou confiança no futuro do jovem atleta.

— Parabéns, irmão. Primeiro treino no profissional. É só o começo — escreveu o volante.

Miguel Moscardo foi destaque no título da Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes
Miguel Moscardo foi destaque no título da Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes (Foto: Reprodução/Instagram/@moscardomiguel_)

Do Flamengo de Guarulhos ao Corinthians

Antes de chegar ao Parque São Jorge, Miguel Moscardo já demonstrava potencial nas categorias de base. Atuando pelo Flamengo de Guarulhos, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-13, desempenho que despertou o interesse do Corinthians.

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A contratação foi oficializada em 2023. Na época, Miguel assinou contrato para integrar a equipe sub-13 do clube alvinegro, iniciando um processo de formação que rapidamente apresentou resultados dentro de campo.

Quando foi anunciado pelo Corinthians, Miguel destacou a influência exercida pelo irmão em sua carreira. Admirador da trajetória de Gabriel Moscardo, o jovem afirmou que acompanha de perto os passos do volante e vê no familiar um exemplo a ser seguido dentro e fora dos gramados.

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— Ir para um time grande é ambição de todo mundo, estou muito feliz de ter conseguido. Agora é trabalhar para evoluir cada vez mais. Meu irmão é um ídolo para mim. Sei de tudo que ele passou, de tudo que fez para estar onde está hoje. É um espelho para mim — declarou ao Uol.

O atual vínculo do camisa 9 com o Corinthians, firmado por meio de contrato de formação em setembro de 2024, é válido até agosto de 2027.

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