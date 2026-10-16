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Corinthians demite diretor em meio à disputa eleitoral

Apoio de Marcelo Munhoes à candidatura de Rozallah Santoro motivou decisão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 11:34
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Marcelo Munhoes em frente ao escudo do Corinthians.
Marcelo Munhoes deixa a diretoria de tecnologia do Corinthians (Foto: Reprodução/Meu Timão)

O Corinthians demitiu Marcelo Munhoes, diretor de tecnologia do clube, nesta quinta-feira (16). A decisão foi tomada pelo presidente Osmar Stabile. A informação foi publicada incialmente pelo Meu Timão.

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O motivo da demissão está relacionado ao apoio de Munhoes à candidatura de Rozallah Santoro, que lidera a chapa Todo Dia pelo Corinthians. Diferentemente de Joaquim Arruda, diretor-adjunto comercial que pediu demissão por também apoiar o candidato, Munhoes permaneceu no cargo até ser desligado por Stabile.

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Marcelo Munhoes assumiu a diretoria de tecnologia do Corinthians em janeiro de 2024, durante a gestão do então presidente Augusto Melo. Em 2025, foi afastado da função após divergências com o mandatário e acusações envolvendo um suposto esquema de cambismo relacionado ao programa Fiel Torcedor.

Com o impeachment de Augusto Melo, em junho de 2025, Osmar Stabile, que ocupava a vice-presidência, assumiu interinamente o comando do Corinthians. Durante sua administração, o dirigente decidiu reintegrar Munhoes à diretoria de tecnologia.

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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Eleição no Corinthians

O Corinthians definiu as chapas que participarão da próxima eleição presidencial do clube. O período de inscrições foi encerrado nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), com cinco candidaturas oficializadas para a disputa pelo comando do Parque São Jorge.

Os candidatos à presidência são José Augusto Cardoso Mendes, Ilmar Schiavenato, Sérgio Janikian, André Castro e Rozallah Santoro. Cada um deles apresentou sua chapa, composta também por dois candidatos às vice-presidências.

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A eleição está prevista inicialmente para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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