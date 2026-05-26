A sexta e última rodada da fase de grupos Copa Libertadores está pronta para começar. Nesta semana, metade dos times vai se despedir do torneio continental, enquanto a outra metade estará classificada para as oitavas de final em busca da Glória Eterna. Pelo lado brasileiro, seis times estão na disputa para avançar, com início na noite desta terça-feira (26).

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Pela ordem de grupos, o Flamengo é o time brasileiro que está no A, é o líder com 13 pontos e já está classificado. Enfrentará o lanterna Cusco, que não tem mais chances de classificação, nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Neste momento, o Rubro-Negro, o Independiente Rivadavia e o Rosario Central têm a mesma pontuação e buscam o primeiro lugar geral.

Já o Fluminense aparece na terceira posição do Grupo C da Libertadores, com cinco pontos, mesma pontuação do Bolívar, segundo colocado e que também busca a vaga. A notícia boa é que o time carioca vai enfrentar o La Guaira, que não tem chances de avançar, e a partida será no Maracanã, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). Além de vencer, o Fluminense precisa torcer por um tropeço do vice-líder da chave.

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O Cruzeiro está no Grupo D com oito pontos e só depende de si para avançar às oitavas de final. Na segunda posição, a Raposa tem um ponto a mais que o Boca Juniors e vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que não pode mais se classificar. A partida será na quinta-feira (28), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians aparece na liderança do Grupo E, tem 11 pontos e já está classificado. Nesta rodada, o Alvinegro receberá o vice-líder Platense, na Neo Química Arena, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília).

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Acostumado a terminar a fase de grupos como a melhor equipe, em 2026 o Palmeiras vive uma situação diferente. Neste momento, o time de Abel Ferreira é o vice-líder do Grupo F, com oito pontos, dois atrás do Cerro Porteño e dois à frente do Sporting Cristal, que ainda tem chances de se classificar. Por outro lado, o time de Abel Ferreira só depende de si e vai encarar o Junior Barranquilla, lanterna do grupo e que não pode mais passar de fase. O jogo será nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Fechando a lista de brasileiros na Libertadores, aparece o Mirassol, líder do Grupo G, com 12 pontos e que já tem vaga nas oitavas de final assegurada com antecedência. O estreante do torneio vai enfrentar o terceiro colocado, Lanús, nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), fora de casa.

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