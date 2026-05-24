menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Veja gol em Corinthians x Atlético-MG: Zakaria Labyad abre o placar

Equipes se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/05/2026
20:30
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraCorinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians abriu o placar na partida contra o Atlético-MG, deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, durante o segundo tempo. O meia Zakaria Labyad foi o responsável por marcar o gol, que deu a vitória para o Timão.

continua após a publicidade

➡️ Presença de Róger Guedes em Corinthians x Atlético-MG repercute: 'Está querendo'

O lance aconteceu na reta final do confronto. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Matheuzinho achou o camisa 52 no meio da defesa do clube mineiro com um cruzamento. Com faro de gol, Zakaria Labyad acertou um voleio indefensável para o goleiro Everson. Veja abaixo:

➡️ Gol perdido em Corinthians x Atlético-MG chama atenção: 'Cintura dura'

Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Como foi Corinthians x Atlético-MG

Texto por: Vinícius Harfush

A etapa inicial foi de pouca inspiração para as duas equipes. Nenhum dos times teve muito volume ofensivo e o lance de maior perigo foi um gol de Cuello, do Galo, anulado por impedimento após contra-ataque do time mineiro. No mais, as equipes foram burocráticas e pouco conseguiram articular jogadas em velocidade, restando finalizações de fora da área sem muito risco para Hugo Souza e Everson. O placar zerado foi justo pela baixa produtividade dos elencos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O segundo tempo seguiu na mesma temperatura do primeiro quase até o fim, mas o herói improvável Zakaria Labyad apareceu para marcar e dar a vitória ao Corinthians. O marroquino já havia balançado as redes no empate com o Peñarol pela Libertadores na quinta e marcou pela segunda partida seguida. Foram seus dois primeiros pelo Timão. O Atlético, que passou o jogo sem conseguir assustar o rival, assim como o próprio Corinthians antes do gol, teve pouco tempo para reagir e saiu derrotado da capital paulista.

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias