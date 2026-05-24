Veja gol em Corinthians x Atlético-MG: Zakaria Labyad abre o placar
Equipes se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão
O Corinthians abriu o placar na partida contra o Atlético-MG, deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, durante o segundo tempo. O meia Zakaria Labyad foi o responsável por marcar o gol, que deu a vitória para o Timão.
Presença de Róger Guedes em Corinthians x Atlético-MG repercute: 'Está querendo'
Gol perdido em Corinthians x Atlético-MG chama atenção: 'Cintura dura'
Memphis vira assunto antes de Corinthians x Atlético-MG: 'Finalmente'
O lance aconteceu na reta final do confronto. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Matheuzinho achou o camisa 52 no meio da defesa do clube mineiro com um cruzamento. Com faro de gol, Zakaria Labyad acertou um voleio indefensável para o goleiro Everson. Veja abaixo:
Texto por: Vinícius Harfush
A etapa inicial foi de pouca inspiração para as duas equipes. Nenhum dos times teve muito volume ofensivo e o lance de maior perigo foi um gol de Cuello, do Galo, anulado por impedimento após contra-ataque do time mineiro. No mais, as equipes foram burocráticas e pouco conseguiram articular jogadas em velocidade, restando finalizações de fora da área sem muito risco para Hugo Souza e Everson. O placar zerado foi justo pela baixa produtividade dos elencos.
O segundo tempo seguiu na mesma temperatura do primeiro quase até o fim, mas o herói improvável Zakaria Labyad apareceu para marcar e dar a vitória ao Corinthians. O marroquino já havia balançado as redes no empate com o Peñarol pela Libertadores na quinta e marcou pela segunda partida seguida. Foram seus dois primeiros pelo Timão. O Atlético, que passou o jogo sem conseguir assustar o rival, assim como o próprio Corinthians antes do gol, teve pouco tempo para reagir e saiu derrotado da capital paulista.
