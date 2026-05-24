Gol de Zakaria Labyad gera recado a Memphis em jogo do Corinthians: 'Traga mais'

O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia Zakaria Labyad foi o responsável por marcar o gol da vitória da equipe de Fernando Diniz. O feito gerou um recado ao atacante Memphis.

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O camisa 10 do Timão retornou aos gramados no confronto após período afastado por lesão. Em campo, o holandês teve uma atuação de pouco destaque. Contudo, a contratação de Zakaria Labyad teve influência direta de Memphis, que tem uma boa relação com o marroquino.

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Diante do cenário, torcedores do Corinthians aproveitaram o bom momento do camisa 52, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, para brincar com o holandês. Veja a repercussão abaixo:

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Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Como foi Corinthians x Atlético-MG

Texto por: Vinícius Harfush

A etapa inicial foi de pouca inspiração para as duas equipes. Nenhum dos times teve muito volume ofensivo e o lance de maior perigo foi um gol de Cuello, do Galo, anulado por impedimento após contra-ataque do time mineiro. No mais, as equipes foram burocráticas e pouco conseguiram articular jogadas em velocidade, restando finalizações de fora da área sem muito risco para Hugo Souza e Everson. O placar zerado foi justo pela baixa produtividade dos elencos.

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O segundo tempo seguiu na mesma temperatura do primeiro quase até o fim, mas o herói improvável Zakaria Labyad apareceu para marcar e dar a vitória ao Corinthians. O marroquino já havia balançado as redes no empate com o Peñarol pela Libertadores na quinta e marcou pela segunda partida seguida. Foram seus dois primeiros pelo Timão. O Atlético, que passou o jogo sem conseguir assustar o rival, assim como o próprio Corinthians antes do gol, teve pouco tempo para reagir e saiu derrotado da capital paulista.

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