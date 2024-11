Jogadora do Corinthians atropela mulher em acidente de trânsito

Jaqueline, jogadora do time feminino do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (16), na região do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. O carro conduzido pela atacante colidiu com outro veículo, resultando na perda de controle e no atropelamento de uma mulher de 40 anos.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians busca recuperar dupla para sequência decisiva no Brasileirão

A jogadora realizou exames toxicológicos no Instituto Médico Legal (IML) após o acidente, que confirmaram a ausência de consumo de álcool ou substâncias ilícitas. Em seguida, ela compareceu ao 30º Distrito Policial do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada. A vítima do atropelamento foi socorrida, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Jogadoras do Corinthians comemoram título do Brasileirão Feminino (Foto: Alan Morici/AGIF)

O Corinthians divulgou uma nota oficial informando que o incidente ocorreu fora do horário de trabalho da atleta e reiterou o resultado negativo dos exames realizados. O clube também expressou solidariedade à vítima e desejou sua pronta recuperação.

continua após a publicidade

Jaqueline está no Corinthians desde 2022. Ao todo, a atacante atuou em 104 jogos com a camisa do Timão. Jaqueline marcou 30 gols.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confira a nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do acidente automobilístico envolvendo a atleta Jaqueline na manhã deste sábado, fora do horário de trabalho, na região do Tatuapé, em São Paulo.

A atleta esteve no IML, realizou exame para detecção de bebida alcoólica e o mesmo apresentou resultado negativo. Ela também esteve no 30° DP do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão.

continua após a publicidade

O clube presta solidariedade e deseja pronta recuperação para a vítima do acidente."