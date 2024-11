A influência do Fabinho Soldado na virada de chave do Corinthians

Assim que assumiu a presidência do Corinthians, em janeiro deste ano, Augusto Melo prometeu escolher profissionais técnicos para a sua gestão. Foram 11 meses conturbados, com a troca de mais de 20 membros do staff da nova diretoria. Entretanto, um dirigente se destaca nos bastidores do clube e explica a recente boa fase do clube: Fabinho Soldado.

Chegada ao Timão

No início do ano, dirigentes da nova gestão do Corinthians sonhavam com a contratação de Rodrigo Caetano, atualmente na CBF, visto como principal alvo para o cargo, mas as negociações não evoluíram. Rubens Gomes, o Rubão, homem forte da campanha presidencial de Augusto Melo, era o dirigente de futebol e iniciou o ano no comando do planejamento esportivo.

Foi nesse contexto que o Corinthians contratou Fabinho Soldado, 48 anos. Em janeiro, o ex-jogador, com passagens por Internacional e Santos, deixou o cargo de gerente de departamento do Flamengo, que ocupava desde 2017, para assumir a responsabilidade de ser o executivo do Timão em um período de reestruturação.

A parceria de Rubão e Fabinho Soldado não durou muito. O diretor de futebol do Timão foi desligado do cargo em maio, após atritos com Augusto Melo.

Doze jogadores deixaram o clube no começo do ano, enquanto onze foram contratados ainda em fevereiro, durante o andamento do Campeonato Paulista. A instabilidade da direção do Corinthians no começo do ano parece ter prejudicado a equipe esportivamente.

O Timão iniciou a temporada com Mano Menezes no comando, mas após as primeiras derrotas no Paulista, foi demitido. A solução foi a contratação de António Oliveira, na época treinador do Cuiabá.

O português conseguiu retomar as vitórias no Paulistão, mas não foi suficiente para classificar o clube alvinegro para o mata-mata da competição. No Brasileiro, a campanha não era boa e o Timão só conquistou uma vitória nos primeiros 13 jogos, histórico que causou a demissão do treinador.

A virada de chave

Em julho, o Corinthians contratou Ramón Díaz para o comando técnico e, dois meses depois, investiu forte na janela de transferências para tirar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Foram nove reforços, mas diferente do começo do ano, quando o clube investiu R$ 131 milhões em contratações, dessa vez o clube obteve saldo positivo.

O Timão contratou Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, Charles, Talles Magno, José Martínez, Carrillo, Héctor Hernández e Memphis Depay. Por outro lado, foram negociados Cássio, Carlos Miguel, Raul Gustavo, Fausto Vera e Guilherme Biro.

- Dessa janela de agora, foram R$ 49 milhões e a chegada desses atletas foi em torno de R$ 30 milhões, então você vê que existe um saldo positivo porque a nossa ação nesse mercado foi com muita responsabilidade entendendo a dificuldade financeira que o Corinthians vive - disse Fabinho Soldado em entrevista ao "Uol".

Os reforços ajudaram o Timão se recuperar no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro soma cinco vitórias seguidas no torneio e ocupa a décima colocação, distante da zona de rebaixamento da competição. Augusto Melo valorizou a postura do Corinthians na janela do meio ano

— Sabíamos que seria muito complicado, tivemos uma primeira janela que não foi boa, mas serviu de lição, profissionalizamos o Corinthians. (No segundo semestre) Tivemos uma janela assertiva, ótima, mesmo com uma condição financeira muito abaixo do que imaginávamos - disse o mandatário após o sorteio dos grupos do Paulistão, na terça-feira (12).

Internamente, Fabinho Soldado também é elogiado por Ramón Díaz e sua comissão. Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Timão, já declarou publicamente a admiração que tem pelo dirigente

A declaração foi dada após a vitória por 2 a 1 do Corinthians contra o Flamengo, em setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube alvinegro vinha de quatro jogos sem vitórias, e o argentino elogiou a postura de Fabinho Soldado.

- Queria agradecer publicamente a uma pessoa, que nos momentos mais difíceis que aconteceram nesta semana, sentimos que ele manteve a nossa energia e a do grupo, deu suporte total. Queria dizer isso publicamente porque tinha tempo que não trabalhava com um cara assim - disse o argentino em coletiva após a vitória alvinegra.

Fabinho Soldado está no Corinthians desde janeiro deste ano (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Futuro

Fabinho Soldado admite que o começo do planejamento do Corinthians no ano foi difícil. Em coletiva realizada após o sorteio dos grupos do Paulistão, o dirigente reconheceu que montar o time durante a temporada dificultou o desempenho alvinegro neste ano.

- Para te responder essa pergunta eu tenho que ir lá ao início, o ano foi muito desafiador, nós estamos montando quase 100% do elenco, isso é preocupante, não é a melhor forma de você fazer um planejamento em um clube tão grande quanto o Corinthians - disse o executivo.

Com a tranquilidade de estar distante da zona de rebaixamento, o Timão começa a planejar o futuro. O dirigente destaca que, para voltar a ser campeão após cinco anos, o Corinthians precisa pensar além das quatro linhas, e reforçou a necessidade de investir nos bastidores do clube.

- Quem trabalha no Corinthians sabe que aqui é movido por títulos e precisamos conquistar, para isso precisamos melhorar em muitos aspectos. Eu tenho falado sobre isso, os nossos concorrentes melhoram a cada ano, evoluem a tecnologia, em procedimentos, e o Corinthians precisa pensar nisso porque isso também ganha jogo, e estamos trabalhando nisso para que o Corinthians fique forte em todas as áreas e, aí sim, fique consistente e forte para conquistar títulos - finalizou o dirigente.