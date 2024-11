Gabi Portilho fala em tom de despedida após vitória do Corinthians

Nesta sexta-feira (15), o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista Feminino. Gabi Zanotti fez o gol da vitória alvinegra. Após o confronto, o clima de euforia deu lugar a uma preocupação. Gabi Portilho, destaque da equipe, falou em tom de despedida.

➡️Corinthians vence o Palmeiras e abre vantagem na final do Paulistão Feminino

- É muita emoção. Você vê a Fiel, os momentos. Pode ser que tenha sido meu último jogo na Arena. Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Vivi grandes coisas aqui, a Fiel me apoiou sempre. Não acertei com ninguém ainda, mas pode ter sido meu último jogo - disse na zona mista.

Com 161 jogos pelo Corinthians, Gabi Portilho se tornou uma das principais jogadores do clube. Com 29 gols, a atacante conquistou 15 troféus pelo clube alvinegro e caiu nas graças da Fiel. O contrato da atleta é válido até o final deste ano.

Gabi Portilho em ação na final entre Corinthians e Palmeiras (Foto:Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Boa fase

A jogadora passou a ser uma das referências do futebol feminino brasileiro após as Olimpíadas deste ano, em Paris. A atacante de 29 anos fez dois gols na campanha que levou o Brasil a conquista da medalha de prata. Um deles foi nas quartas de final, na vitória por 1 a 0 contra a França, seleção anfitriã do evento.

Em razão de suas boas atuações, a revista francesa "France Football" escolheu Gabi Portilho como a 18ª melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024.

Gabi Portilho elogiou o Corinthians e colocou questões financeiras como um dos motivos para a possível saída ao final da temporada.

- O Corinthians tem uma visibilidade muito grande, o que fizemos e continuamos fazendo foi gigante. É normal que os clubes de fora queiram levar atletas, é difícil para o Corinthians segurar. Aqui valoriza, mas lá fora valoriza mais em questões financeiras - falou a jogadora com sinceridade.

Gabi Portilho foi um destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Próximo jogo

Gabi Portilho ainda pode conquistar mais um título pelo Corinthians. Com vantagem no placar, o clube alvinegro pode empatar com o Palmeiras, no jogo de volta da final do Paulistão Feminino, para levantar a taça.

O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo.