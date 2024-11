Corinthians busca recuperar dupla para sequência decisiva no Brasileirão

Da luta contra o rebaixamento à possível classificação para a próxima edição da Libertadores, o Corinthians viveu realidades distintas no Brasileirão e aposta na recuperação dos zagueiros Cacá e André Ramalho para a reta final da competição.

continua após a publicidade

+ Cacá deve ser a solução do Corinthians para jogo contra o Cruzeiro

Com uma sequência de quatro vitórias, a equipe comandada por Ramón Díaz chegou aos 41 pontos, seis atrás do Cruzeiro, sétimo colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para o torneio continental.

Desfalques no Timão

André Ramalho está ausente desde que sofreu uma lesão muscular na vitória por 2 a 0 no Dérbi. O jogador segue realizando trabalho específico com o departamento médico do clube e deve estar à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos.

continua após a publicidade

Cacá, por sua vez, está fora há mais tempo. O zagueiro sofreu uma lesão na região lombar durante a vitória do Corinthians sobre o Cuiabá por 1 a 0 e, desde então, não entrou em campo. Assim como seu companheiro de zaga, ele realiza atividades individuais e pode reforçar o setor nos últimos cinco jogos da equipe na temporada.

Cacá, zagueiro do Corinthians, durante treinamento no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Saldo positivo

Apesar dos desfalques defensivos, o Corinthians possui ótimo saldo de gols na sequência de quatro vitórias. Enquanto nas primeiras 29 partidas da competição a equipe sofreu 38 gols, nas últimas quatro, Hugo Souza foi vazado apenas três vezes, com um saldo positivo de sete.

continua após a publicidade

Sem Cacá e André Ramalho, a comissão técnica promoveu a ida do jovem Renato ao banco de reservas no duelo contra o Vitória, uma vez que Caetano não tem sido relacionado para os jogos devido a um impasse na definição de sua renovação contratual. A decisão de afastá-lo partiu da própria comissão técnica, que a anunciou após o empate contra o Racing, pela Sul-Americana.

Próximo jogo do Corinthians no Brasileirão

Com a pausa para a Data Fifa, o Corinthians retona a campo apenas no dia 20 de novembro, quando recebe o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto pode reduzir a distância entre as equipes na tabela de classificação.