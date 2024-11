Cacá deve ser a solução do Corinthians para jogo contra o Cruzeiro

O Corinthians terá uma decisão contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (20). Na Neo Química Arena, o Timão enfrenta os mineiros buscando se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. Ramón Díaz deve contar com o retorno de Cacá para formar a dupla titular no compromisso pelo Brasileirão.

O zagueiro é desfalque do Corinthians desde a vitória do clube alvinegro por 1 a 0 contra o Cuiabá, no dia 28 de outubro. Naquela partida, Cacá foi substituído no segundo tempo após sentir uma pancada na região do tórax e quadril direito.

Em média, o tempo de recuperação para esta lesão gira em torno de 20 a 30 dias. Nesta semana, o jogador esteve junto ao grupo nos treinamentos da quarta-feira (13) e da sexta-feira (15). Com isso, é possível que Cacá seja opção de Ramón Díaz para o duelo contra o Cruzeiro.

Em treino aberto para a imprensa, na quinta-feira (14), o zagueiro fez um treino separado do elenco, mas em outro campo do CT Dr.Joaquim Grava.

Cacá está fora de ação desde o dia 28 de outubro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Problemas na zaga

Ramón Díaz terá o desfalque de Félix Torres para o próximo jogo. O zagueiro foi convocado para a seleção equatoriana e estará em campo na terça-feira (19), às 20h (de Brasília), em duelo contra a Colômbia, em Barranquilla.

André Ramalho se recupera de uma lesão muscular na coxa e deve desfalcar o Timão no confronto contra o Cruzeiro. Caetano poderia ser uma opção, mas o atleta não está sendo relacionado para os jogos devido a problemas contratuais no processo de renovação com o Corinthians.

Gustavo Henrique e Renato, jovem da base alvinegra, são os únicos zagueiros inscritos no Campeonato Brasileiro à disposição do treinador argentino.

'Decisão' para o Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (20). A equipe enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília). Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo tem é fundamental para os objetivos do Timão na competição nacional.

Em décimo lugar, com 41 pontos, o clube alvinegro busca justamente a equipe mineira, sétima colocada e o primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Seis pontos separam as duas equipes no Brasileirão.