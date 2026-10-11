Interino vê Seedorf como nome ideal para o Corinthians: 'Histórico'

O técnico William Batista comentou a derrota do Corinthians por 4 a 1 para o Palmeiras, neste domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu o comando da equipe interinamente após a demissão de Fernando Diniz.

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Questionado sobre o ambiente interno após o resultado negativo, William Batista destacou o comprometimento dos jogadores durante os dias em que esteve à frente da equipe.

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– Claro que quando tem uma derrota como a de hoje dá a sensação de que talvez o astral não seja o suficiente para ganhar um jogo como o de hoje. O que eu vi nesses dias é que são empenhados, motivados e um grupo que sabe a grandeza do Corinthians. Um grupo que ganhou aqui, tem muita maturidade e experiência – disse William Batista.

Em relação à chegada de Clarence Seedorf, o treinador interino demonstrou confiança na escolha da diretoria. William Batista ressaltou a trajetória internacional do neerlandês, sua capacidade de liderança e a importância de contar com um profissional de reconhecimento mundial para assumir o comando da equipe neste momento da temporada.

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– Ele deve chegar no clube nessa semana, vai ser importante para o Corinthians. É um treinador conhecido mundialmente, tem o tamanho necessário para o clube neste momento. Acredito que foi uma baita contratação. É líder, tem histórico internacional. Tudo que o Seedorf pode oferecer ao Corinthians é de acordo com o tamanho do clube – finalizou.

William Batista comandou o Corinthians interinamente na derrota para o Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.