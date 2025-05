A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou oficialmente nesta sexta-feira (9) após realizar uma visita ao CT Dr. Joaquim Grava, sede do futebol profissional do clube. A visita aconteceu após denúncias graves envolvendo supostas irregularidades nas categorias de base do Timão, incluindo áudios que indicariam cobrança de propina na contratação de jogadores.

Segundo a nota publicada pela organizada, até o momento, nenhuma irregularidade foi confirmada, mas, como medida preventiva, o diretor das categorias de base, Claudinei Alves, será afastado temporariamente de seu cargo até que as investigações sejam concluídas.

A Gaviões da Fiel reforçou seu papel como órgão fiscalizador independente e afirmou que continuará atuando com responsabilidade e vigilância sobre a gestão do clube, buscando sempre defender os interesses da Fiel Torcida e do Sport Club Corinthians Paulista.

Acusações de propina nas categorias de base

O estopim para a visita ao CT Joaquim Grava foi a divulgação de áudios que circularam nas redes sociais e nos bastidores do futebol, indicando uma possível cobrança de valores indevidos para facilitar contratações de jovens atletas. A Gaviões buscou esclarecimentos diretos com a diretoria do clube antes de tomar qualquer outra medida mais contundente.

Atualmente, a estrutura da base do Corinthians é liderada por Claudinei Alves, diretor-geral, e Alex Brasil, executivo de base. Chicão, ex-zagueiro do clube, atua como coordenador de transição, enquanto Batata é o coordenador técnico. Valmir Costa, antigo diretor-adjunto, hoje ocupa o cargo de secretário-geral, mas seu nome ainda aparece em registros ligados às categorias de base, apesar de, teoricamente, não exercer mais funções diretas no setor.

Corinthians expulso de movimento de clubes formadores após denúncia do Palmeiras

A crise na base corintiana se intensificou com a exclusão do Corinthians do Movimento de Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCF). A decisão foi anunciada em janeiro após o clube ser acusado de aliciamento de um jovem atleta das categorias de base do Palmeiras. A denúncia foi feita por João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, que formalizou a queixa ao MCF.

Segundo o Palmeiras, o Corinthians tentou contratar um jogador ainda vinculado ao clube rival, infringindo normas de conduta entre as instituições formadoras. O Corinthians, por sua vez, negou as acusações e afirmou que suas contratações são feitas dentro dos padrões legais exigidos. O clube também criticou a decisão do MCF e alertou para os prejuízos esportivos, já que sua exclusão do grupo pode impedir a participação em torneios oficiais de base promovidos pela CBF.