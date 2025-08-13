Garro fica fora do treino do Corinthians; veja como foi a atividade

O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, visando a preparação para o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade foi marcada por desfalques: Rodrigo Garro e Gustavo Henrique foram poupados para realizar controle de carga, uma forma de evitar lesões.

Além da dupla, o treinamento também não contou com Héctor Hernández, que realizou trabalhos no setor de fisioterapia, no centro de treinamento alvinegro. O departamento médico do Corinthians está cheio: Memphis, com lesão muscular na coxa direita; Carrillo, em recuperação de lesão ligamentar no tornozelo; e Hugo e Yuri Alberto, que se recuperam de cirurgia para correção de hérnia inguinal. O camisa 9, inclusive, foi operado na madrugada desta terça-feira (12).

Por outro lado, a atividade contou com Maycon, que se recupera de lesão na coxa. O volante treinou com restrições, mas participou de trabalhos com bola ao lado dos companheiros, durante os exercícios comandados por Dorival Júnior.

Timão treinou no CT Dr.Joaquim Grava (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Como foi a atividade?

O treinamento foi aberto à imprensa, que pôde acompanhar os primeiros minutos. Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira sub-20, assistiu à atividade do banco de reservas. Dorival Júnior dividiu o elenco em três grupos, que realizaram um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Após o primeiro exercício, os jogadores participaram de um treino específico, com foco na pressão sobre a saída de bola.

Vitinho, reforço do Corinthians, participou normalmente. O atacante conversou bastante com Matheuzinho durante a atividade, os dois atuaram juntos no Flamengo. No exercício, o jogador mostrou vitalidade e treinou sem restrições.

Próximo jogo

Rodrigo Garro e Gustavo Henrique foram apenas poupados, e a expectativa é de que estejam em campo contra o Bahia. A partida está marcada para o próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 13ª posição na tabela.