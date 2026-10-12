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Hugo Souza pede perdão à torcida após goleada do Palmeiras: 'Doloroso'

Goleiro foi um dos poucos destaques do Corinthians na derrota por 4 a 1

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/10/2026 10:00
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Hugo Souza durante o clássico
Hugo Souza pediu desculpas ao torcedor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O goleiro Hugo Souza falou com a imprensa após a derrota do Corinthians por 4 a 1 para o Palmeiras, na noite deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

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O camisa 1 do Corinthians foi um dos poucos destaques da equipe na partida. No primeiro tempo, realizou duas defesas importantes. Na segunda etapa, além de outra intervenção, defendeu uma cobrança de pênalti de Paulinho.

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— A única coisa que posso falar ao torcedor é pedir perdão. É doloroso qualquer derrota. Não tem muito o que falar. Temos que seguir em frente de cabeça erguida para, a partir do próximo jogo, conseguirmos os resultados que precisamos. Espero que dê tudo certo até o final da temporada — disse o goleiro em entrevista à Ge TV.

Hugo Souza durante o clássico
Hugo Souza defendeu um pênalti de Paulinho durante a derrota do Corinthians no Dérbi (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.

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