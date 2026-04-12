O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena na noite deste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão, teve um sabor quase de vitória para o time da casa, que terminou o clássico com dois jogadores a menos - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Para o goleiro Hugo Souza, a arbitragem não foi justa ao apitar a partida.

continua após a publicidade

➡️ Qual será o destino do Corinthians em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

- Já está saturado, toda vez a gente vem e fala de arbitragem. Eu acho que hoje o árbitro foi muito importante dentro do jogo, ficou claro que ele apitou para uma equipe só. Mas a gente lutou para caramba, se entregou. Fizemos um grande jogo, o Palmeiras teve pouquíssimas chances de gol, as chances claras foram nossas. Isso mostra a força que conseguimos extrair de dentro - disse o goleiro, após o clássico paulista.

Ainda que o empate tenha sido positivo em razão da situação e das expulsões, Hugo Souza lamenta ter conquistado apenas um ponto diante da torcida alvinegra, principalmente pela fase negativa que o Corinthians está no Brasileirão: apenas 11 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

- Na verdade, a gente veio aqui pelos três pontos. A gente sabia muito como os três pontos seriam importantes. Mas vieram as circunstâncias do jogo, a gente teve que se adaptar e lutar até o final. Esse ponto não é o que a gente queria, mas mostra a força que a gente tem, vamos seguir lutando dessa forma - disse Hugo Souza.

Por fim, o goleiro comentou sobre o início de trabalho do técnico Fernando Diniz, que chegou recentemente para comandar a equipe, fazendo apenas sua segunda partida no comando do clube.

continua após a publicidade

- É um grande treinador, estamos empolgados para ir colocando as ideias dele no campo. Hoje, no início do primeiro tempo, trabalhamos bem a bola e envolvemos o adversário. Agora vamos trabalhar para que isso se torne constante. Hoje tivemos que nos adaptar, foi atípico. As chances mais claras foram nossas. A gente fica triste pelo que o árbitro fez no jogo hoje, mas satisfeitos pela nossa equipe, nossa união - finalizou o atleta.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians