Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Corinthians está escalado para o clássico diante do Palmeiras, que acontece logo mais na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da equipe que venceu o Platense no meio da semana, na estreia da Libertadores. Na ocasião, o time contou com o protagonismo de Kayke e Rodrigo Garro para garantir o resultado positivo.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

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Desfalques no Corinthians:

João Pedro - dores na região do púbis

Pedro Milans - entorse no tornozelo esquerdo

Charles - lesão no calcanhar direito

Memphis - tratando lesão muscular na parte anterior da coxa direita

Kaio César - segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita

Gui Negão - tratamento do estiramento do músculo posterior da coxa direita sofrido em treinos com a Seleção Sub-20

Fabrizio Angileri - estiramento no músculo posterior da coxa esquerda

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Mesmo com a vitória na Libertadores, a situação no Brasileirão ainda é delicada. O Corinthians ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos.

A equipe soma 10 pontos em 10 jogos, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Até aqui, marcou oito gols e sofreu 11.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

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