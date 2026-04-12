Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão
Fernando Diniz busca sua segunda vitória no comando do Timão
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O Corinthians está escalado para o clássico diante do Palmeiras, que acontece logo mais na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da equipe que venceu o Platense no meio da semana, na estreia da Libertadores. Na ocasião, o time contou com o protagonismo de Kayke e Rodrigo Garro para garantir o resultado positivo.
Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.
Desfalques no Corinthians:
- João Pedro - dores na região do púbis
- Pedro Milans - entorse no tornozelo esquerdo
- Charles - lesão no calcanhar direito
- Memphis - tratando lesão muscular na parte anterior da coxa direita
- Kaio César - segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita
- Gui Negão - tratamento do estiramento do músculo posterior da coxa direita sofrido em treinos com a Seleção Sub-20
- Fabrizio Angileri - estiramento no músculo posterior da coxa esquerda
Situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro
Mesmo com a vitória na Libertadores, a situação no Brasileirão ainda é delicada. O Corinthians ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos.
A equipe soma 10 pontos em 10 jogos, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Até aqui, marcou oito gols e sofreu 11.
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