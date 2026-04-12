Publicação de jogador antes de Corinthians x Palmeiras repercute: 'Será que'

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, horas antes do início da partida, o atacante Flaco López realizou uma publicação em tom de provocação ao rival

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A atitude aconteceu nos stories do Instagram da conta do atacante alviverde. O camisa 42 compartilhou uma imagem dando uma voadora em uma bandeira de escanteio do estádio Neo Química Arena. O objeto carregava o escudo do Corinthians.

A publicação viralizou e gerou debate nas redes sociais entre torcedores dos clubes paulistas. Veja a repercussão abaixo:

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Corinthians x Palmeiras

O clássico paulista acontece pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), deste domingo (12), na Neo Química Arena. As equipes chegam para a partida em momentos distintos.

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De um lado, o Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira é a atual líder, tendo 25 pontos somados, cinco a mais que o Fluminense, que se encontra em segundo. Já o Corinthians está em 16º, primeira posição antes da zona de rebaixamento. Foram apenas 10 pontos somados.

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