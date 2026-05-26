O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Platense, que acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em duelo válido pela sexta rodada da Libertadores.

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Após um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, o elenco realizou dois trabalhos táticos sob o comando do treinador. Jogadas de bola parada também foram treinadas.

Memphis Depay pode ser titular pela primeira vez desde a lesão que o tirou dos gramados. No confronto diante do Atlético-MG, o atacante ficou no banco de reservas e entrou ao longo da partida. Existe também a possibilidade de Diniz rodar o grupo.

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Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon e Garro (Zakaria Labyad); Memphis e Yuri Alberto.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na Libertadores

O Corinthians lidera o Grupo E com 11 pontos, três vitórias, dois empates e ainda sem derrotas. A equipe marcou oito gols e deu duas assistências. Com a liderança da chave já garantida, o time de Fernando Diniz agora busca a liderança geral da competição. Para isso, precisa torcer contra Flamengo, Independiente Rivadavia, Mirassol e Rosario Central na rodada.

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Já o Platense soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou seis gols e deu sete assistências, ocupando a vice-liderança do grupo, mas ainda sem vaga garantida na próxima fase. Em caso de derrota, terá de torcer contra o Santa Fé, que enfrenta o Peñarol.

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