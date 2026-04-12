Emprestado pelo Corinthians, jogador provoca torcedores após Vitória x São Paulo

O zagueiro Cacá virou assunto entre os torcedores após escapar de uma possível suspensão no último jogo do Vitória. Pendurado com dois cartões amarelos, o defensor entrou em campo sob risco de desfalcar a equipe justamente no confronto contra o Corinthians — clube ao qual pertence.

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Muitos torcedores acreditavam que o jogador receberia o terceiro cartão neste sábado (11), o que o tiraria automaticamente do duelo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Cacá passou ileso e ainda aproveitou para brincar com a situação nas redes sociais.

"Pensou que eu ia tomar cartão, né?", escreveu o zagueiro, em tom descontraído.

Veja:

Cacá através das suas redes sociais (Foto: Reprodução)

Emprestado pelo Corinthians ao Vitória até o fim de 2026, Cacá só poderá atuar contra o time paulista caso o clube baiano pague uma multa contratual ou consiga um acordo com a diretoria corintiana.

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Dentro de campo, o defensor também viveu um momento especial. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Barradão, resultado importante para a equipe na competição.

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Apesar da expectativa pelo duelo contra o Corinthians, Cacá ainda tem outro compromisso antes disso. O Vitória entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, novamente no Barradão, para enfrentar o Piauí pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

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Já o confronto entre Vitória e Corinthians está marcado para sábado (18), às 20h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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