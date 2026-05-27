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O Corinthians enfrenta o Platense na noite desta quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em confronto válido pela sexta rodada da Libertadores. A partida pode garantir ao Timão a segunda melhor campanha da competição e assegurar vantagens na próxima fase.

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Na atual campanha, o Corinthians soma cinco jogos disputados, com três vitórias e dois empates, ainda sem derrotas na Libertadores. O desempenho representa um aproveitamento de 73,3%, com oito gols marcados, dois sofridos e a sexta colocação no geral.

Para garantir a segunda melhor campanha, o Corinthians precisará obrigatoriamente vencer a Platense. Além disso, o Timão terá de torcer por tropeços de Independiente Rivadavia e Rosario Central, que enfrentam Bolívar, fora de casa, e Independiente del Valle, também como visitantes, respectivamente.

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O Mirassol, que também estava à frente do Timão na tabela, já entrou em campo na rodada e foi derrotado pela LDU, que ganhou posições e atualmente ocupa a quarta colocação. Com uma vitória simples, o Corinthians ultrapassa ambos e termina à frente na classificação.

O Timão, inclusive, ainda poderia terminar com a melhor campanha geral da competição, mas dependia de uma derrota do Flamengo para o Cusco, no Maracanã, o que não aconteceu. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e garantiu a primeira colocação geral da Libertadores.

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Classificação atual da Libertadores

1º Flamengo - 16 Pontos 2º Rosario Central - 13 Pontos 3º Independiente Rivadavia - 12 Pontos 4º LDU - 12 Pontos 5º Mirassol - 12 Pontos 6º Corinthians - 12 Pontos

Campanhas

Corinthians

5 jogos 3V - 2E - 0D - 11 Pontos 73.3% aproveitamento 8 gols marcados 2 gols sofridos

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Independiente Rivadavia

5 jogos 4V - 1E - 0D - 13 pontos 86.7% aproveitamento 12 gols marcados 5 gols sofridos

Rosario Central

5 jogos 4V - 1E - 0D - 13 pontos 86.7% aproveitamento 9 gols marcados 0 gols sofridos

Corinthians busca melhor campanha da Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Qual a vantagem em terminar na segunda colocação no geral?

As definições dos confrontos das oitavas de final da Libertadores serão realizadas por sorteio. Os times de melhor campanha em cada grupo (primeiro lugar) ficam no Pote 1, enquanto os segundos colocados integram o Pote 2. A partir disso, é feito o sorteio que define os cruzamentos, com os times do Pote 1 decidindo em casa.

Apesar de a melhor campanha geral não interferir nesta fase, ela passa a ser determinante nas quartas de final e semifinais, quando os clubes de melhor desempenho seguem com a vantagem de decidir em casa.

A título de exemplo, se a definição das quartas de final for entre Corinthians e Flamengo, ambos líderes de seus grupos na fase inicial, a campanha geral definirá a ordem dos mandos. Assim, o clube carioca teria a vantagem de decidir em casa por ter melhor campanha geral.

Nesse sentido, a vitória do Corinthians ganha importância para assegurar ao menos a segunda melhor campanha. Com um triunfo e a combinação de resultados, o Timão decidiria em casa eventuais confrontos de quartas de final e semifinal contra qualquer adversário, com exceção do Flamengo.

No cenário atual, o Corinthians decidiria fora de casa também contra Rosario Central, Independiente Rivadavia, LDU e Mirassol.

Corinthians conseguiu melhor campanha geral apenas três vezes na história

O Corinthians já terminou a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha geral em três temporadas. A mais recente aconteceu em 2010, quando a equipe somou cinco vitórias e um empate em seis partidas, alcançando 89% de aproveitamento. Na ocasião, o time marcou nove gols e sofreu apenas três, consolidando uma das campanhas mais consistentes do clube na competição continental.

Resultados da fase de grupos de 2010:

Corinthians 2 x 1 Racing (URU)

Independiente Medellín (COL) 1 x 1 Corinthians

Cerro Porteño (PAR) 0 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Cerro Porteño (PAR)

Racing (URU) 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Independiente Medellín (COL)

Ronaldo marcou pelo Cortinthians contra o Cerro Porteño (PAR) na fase de grupos em 2010 (Foto: Daniel Augusto Jr./FotoArena/Folhapress)

Antes disso, o Corinthians também teve a principal campanha em 2003. A equipe venceu cinco dos seis jogos disputados e sofreu apenas uma derrota, encerrando a fase com 83% de aproveitamento. O ataque foi um dos pontos fortes da campanha, com 15 gols marcados, enquanto a defesa foi vazada seis vezes ao longo da primeira fase.

Resultados da fase de grupos de 2003:

Corinthians 1 x 0 Cruz Azul (MEX)

Fénix (URU) 1 x 2 Corinthians

The Strongest (BOL) 1 x 4 Corinthians

Corinthians 6 x 1 Fénix (URU)

Corinthians 1 x 0 The Strongest (BOL)

Cruz Azul (MEX) 3 x 0 Corinthians

Por fim, em 1999, quando também teve a melhor campanha, o Corinthians encerrou a fase de grupos com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos, registrando 67% de aproveitamento em um grupo com o rival Palmeiras. Mesmo com desempenho inferior às campanhas de 2003 e 2010, o time teve força ofensiva, anotando 16 gols, mas sofreu oito tentos dos adversários.

Resultados da fase de grupos de 1999:

Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Corinthians 8 x 2 Cerro Porteño (PAR)

Olimpia (PAR) 0 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Palmeiras

Cerro Porteño (PAR) 3 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 0 Olimpia (PAR)

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