imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Hugo Souza desembarca em São Paulo e deve reforçar o Corinthians contra o Athletico

Goleiro retorna após Seleção e tem grande chance de iniciar partida pela Copa do Brasil

Hugo Souza é goleiro do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
imagem cameraHugo Souza já está em São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
10:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, está em São Paulo e à disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo diante do Athletico-PR, marcado para esta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na terça-feira (9), a Seleção Brasileira perdeu para a Bolívia por 1 a 0, em El Alto, cidade localizada a cerca de 2.200 quilômetros de São Paulo. O trajeto de avião dura aproximadamente três horas e meia.

Conforme a obrigação das confederações, é necessário garantir o retorno dos atletas convocados, mas a previsão inicial era de que o desembarque acontecesse no Rio de Janeiro. Para evitar o deslocamento adicional, o Corinthians se mobilizou e organizou o transporte direto até a capital paulista.

Por se tratar de um voo relativamente curto, o clube avaliou que não seria necessária a presença de fisioterapeutas a bordo, possibilidade que chegou a ser cogitada pela diretoria. A tendência é que Hugo Souza seja titular no confronto contra o Furacão.

Em entrevista exclusiva ao Lance! no domingo (7), o goleiro já havia adiantado que a expectativa era justamente estar em campo pelo Corinthians no duelo diante do Athletico.

— Vou estar lá, vou estar lá. De qualquer jeito eu vou estar lá. Mas o Corinthians já nos preparou para isso. Tem programação de viagem, tem uma programação de descanso, tem tudo pronto para que eu esteja dentro do campo. O torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo que na quarta-feira nós vamos entrar dentro do campo — disse Hugo Souza.

Hugo Souza está com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis
Hugo Souza estava com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Decisão

Anteriormente, o duelo estava marcado para o dia 11, mas foi antecipado para flexibilizar o calendário do Fluminense, próximo adversário no Brasileirão, que terá compromisso pela Sul-Americana na semana seguinte.

A decisão causou mal-estar no Corinthians, que esperava contar com todos os atletas "sem sustos". No jogo de ida, em Curitiba, o Timão venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada.

