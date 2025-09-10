Corinthians mira marca na Copa do Brasil e pode igualar sequência do Flamengo
Timão encara Athletico de olho na semi do torneio
O Corinthians encara o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil. A partida será na Neo Química Arena e vale uma vaga nas semifinais do torneio nacional. Caso se classifique, o Timão chegará pela quarta vez consecutiva entre os quatro melhores da competição.
O clube alvinegro foi finalista em 2022, quando foi derrotado para o Flamengo, e chegou as semifinais em 2023 e 2024, quando perdeu para São Paulo, e novamente para o Rubro-Negro carioca, respectivamente.
Atualmente, o Corinthians detém a melhor sequência de semifinais da sua história na Copa do Brasil, mas se aproxima de um feito ainda maior. O Flamengo conseguiu chegar quatro vezes consecutivas entre 2021 e 2024, conquistando o título em duas dessas oportunidades. O recordista absoluto é o Grêmio, que alcançou cinco semifinais seguidas entre 1993 e 1997, faturando o troféu duas vezes e ficando com o vice em outras duas.
Ranking de semifinais seguidas na Copa do Brasil
- Grêmio - 5 vezes - 1993 (vice), 1994 (campeão), 1995 (vice), 1996 (semifinal) e 1997 (campeão)
- Flamengo - 4 vezes - 2021 (semifinal), 2022 (campeão), 2023 (vice) e 2024 (campeão)
- Corinthians - 3 vezes - 2022 (vice), 2023 (semifinal) e 2024 (semifinal)
História do Timão no torneio
O Corinthians conquistou a Copa do Brasil em três oportunidades: 1995, 2002 e 2009. Na primeira edição, bateu o Grêmio na final; o bicampeonato veio com a vitória sobre o Brasiliense; e o último título foi conquistado diante do Internacional.
Nesta temporada, o Corinthians eliminou o Novorizontino e o Palmeiras. No jogo de ida contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Para avançar, o clube alvinegro pode empatar por qualquer placar. Em caso de classificação, o adversário nas semifinais sai do confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na ida, a Raposa venceu por 2 a 0 na Arena MRV, e a volta está marcada para a quinta-feira (11), no Mineirão.
