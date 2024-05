Assessoria disse que foto vazada foi fruto de uma montagem (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 13:57 • São Paulo (SP)

Depois do vazamento de uma foto do Gabigol com uma camisa do Corinthians e uma nota da assessoria de imprensa do atleta alegando ser montagem, um designer fez uma análise e deu seu ponto de vista quanto a esta hipótese.

Especializado em esportes, o diretor de arte chamado 'Don' realizou a postagem em suas redes sociais explicando. Para ele, tecnicamente falando, não aparenta ser algum tipo de edição, mesmo que os logos não estejam nítidos.

- Falando tecnicamente mesmo: não parece ser edição. Os pixels não tem rastro de edição, mas os logos estão bastante borrados. O que é normal pelo ângulo da foto - explicou.

- Se for edição, a camisa que o Gabigol estava usando já era preta, e o editor tinha a camisa do Corinthians num ângulo bem parecido com esse aí, praticamente idêntico - completou.

Mesmo tendo descartado que seja montagem, o designer revelou que existe uma possibilidade apenas se quem executou seja um profissional mais qualificado.

- Eu praticamente descarto a possibilidade de edição pelo número de variáveis necessárias para chegar nisso aqui, mas sim, é possível. Precisaria disso tudo que falei mais um excelente designer - concluiu.

No dia da folga do Flamengo, Gabigol fez um churrasco em sua casa que contou com a presença de funcionários do clube. No entanto, o atleta teve uma foto com a camisa do Corinthians vazada.

Nos bastidores, o atacante afirma que não fez nenhum movimento para que a imagem fosse divulgada nas redes sociais, segundo a informação da "ESPN". Em meio as polêmicas sobre renovação de contrato e o interesse do Timão, o atleta busca descobrir o autor da foto que o prejudicou.

