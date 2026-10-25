Análise: Seedorf errou nas substituições contra o Vasco?

As substituições realizadas por Clarence Seedorf durante a derrota do Corinthians por 3 a 2 para o Vasco, neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, levantaram questionamentos sobre as escolhas do treinador holandês. O Timão chegou a virar o confronto, mas sofreu dois gols na reta final e deixou escapar uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

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A principal discussão envolve as alterações feitas no meio-campo, especialmente as saídas de Breno Bidon e Rodrigo Garro para as entradas de Charles e Allan. As mudanças deram características mais defensivas à equipe, que perdeu dois jogadores com capacidade de organizar as jogadas e contribuir para a construção ofensiva.

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A intenção era fortalecer a marcação e proteger a vantagem no placar, principalmente diante da postura mais agressiva do Vasco. Entretanto, a estratégia também reduziu as alternativas do Corinthians para manter a posse de bola e criar oportunidades. Com menos jogadores responsáveis pela articulação, o time encontrou dificuldades para sustentar as ações ofensivas.

O cenário ficou ainda mais evidente nos minutos finais. A equipe carioca avançou suas linhas, passou a ocupar mais o campo de ataque e conseguiu transformar a pressão em gols. Hinestroza marcou aos 42 e aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo a virada vascaína.

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Seedorf explica substituições e mudanças na equipe

Após a partida, Seedorf justificou as alterações e destacou que algumas decisões foram motivadas pelas condições físicas dos jogadores. Segundo o treinador, Yuri Alberto apresentava desgaste, enquanto Matheus Bidu pediu para deixar o campo. Eles foram substituídos por Gui Negão e Jesse Lingard, respectivamente.

O técnico também explicou que a entrada de jogadores com características mais defensivas foi uma resposta ao posicionamento adotado pelo Vasco, que passou a utilizar quatro atletas no setor ofensivo.

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— A pergunta seria mais justa se perguntasse o porquê fiz essas trocas. O Yuri estava morto, precisávamos de energia. Não queremos que ele machuque. O Bidu também pediu para sair. Era obrigação de mexer. No momento em que o tempo está passando, o Vasco botou quatro jogadores lá na frente. Para ajudar a defesa, optamos por colocar três no meio de campo. É mais uma reação… Colocamos o Kaio para manter a capacidade de atacar e manter o perigo ofensivo. Quando a gente entrou com Charles e Allan fomos fazendo pressão por alguns minutos, mas tem dois times jogando. Quando o outro tem a bola e conseguem levar essa bola para frente, temos que defender. Não conseguimos — justificou.

Além das alterações no meio-campo, Seedorf promoveu a entrada de Kaio César no lugar de Dieguinho. A escolha buscava preservar a velocidade e a capacidade de atacar os espaços, especialmente diante de um adversário que avançava cada vez mais em busca do resultado.

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Opções limitadas também pesam nas escolhas de Seedorf

Outro fator importante para a análise é a quantidade de alternativas disponíveis no banco de reservas. O Corinthians enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa, que impede o clube de registrar novos jogadores. A punição limita as possibilidades de reforçar o elenco e obriga a comissão técnica a trabalhar com as peças disponíveis.

Contra o Vasco, além dos cinco jogadores utilizados, Seedorf tinha como opções Kauê, João Pedro, Pedro Raul, Pedro Milans, Matheus Pereira, Hugo, Iago Machado e Kaio César. O treinador contava com alternativas para diferentes posições, mas não necessariamente com atletas capazes de reproduzir as características de Garro e Bidon na organização das jogadas.

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A situação ajuda a contextualizar as escolhas do holandês. Embora as entradas de Charles e Allan tenham alterado a dinâmica ofensiva, o treinador também precisava considerar o desgaste dos titulares, as necessidades defensivas e as limitações de um elenco que não pode receber reforços enquanto a punição estiver em vigor.

Mudanças prejudicaram o Corinthians?

A explicação de Seedorf ajuda a compreender a intenção por trás das substituições, mas não elimina o debate sobre seus efeitos na partida. A entrada de Charles e Allan aumentou a presença de jogadores de marcação, porém retirou do meio-campo duas peças importantes para a circulação da bola e a criação de oportunidades.

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Com o Vasco mais exposto defensivamente, a presença de jogadores com maior capacidade de passe poderia oferecer alternativas para aproveitar os espaços e diminuir a pressão sobre a defesa. Por outro lado, a necessidade de reforçar a marcação também era compreensível diante do avanço da equipe carioca.

A responsabilidade pela derrota, portanto, não pode ser atribuída exclusivamente às escolhas do treinador. O Corinthians ainda criou oportunidades para ampliar a vantagem, incluindo uma chance desperdiçada por Kaio César, e apresentou dificuldades para conter as investidas vascaínas nos minutos decisivos.

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O principal questionamento não está necessariamente na realização das substituições, mas no equilíbrio encontrado após as mudanças. A tentativa de proteger o resultado tinha uma justificativa tática, embora a equipe tenha perdido parte da capacidade de controlar a posse de bola e manter o adversário distante de sua área.

O resultado também evidencia as dificuldades enfrentadas por Seedorf neste início de trabalho. Além da necessidade de recuperar a confiança do grupo e encontrar soluções para os problemas defensivos, o treinador precisa administrar o desgaste dos atletas e as limitações de um elenco afetado pelo transfer ban.

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Dessa forma, as substituições ajudam a explicar a mudança de comportamento do Corinthians, mas não são suficientes para justificar isoladamente a derrota. A equipe teve oportunidades para encaminhar a vitória e não conseguiu resistir à pressão nos minutos finais, em um cenário que envolve tanto as decisões da comissão técnica quanto a execução dos jogadores em campo.