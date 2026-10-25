Análise: Seedorf errou nas substituições contra o Vasco?
Treinador justificou mudanças por desgaste físico e pressão adversária, mas também enfrentou limitações no elenco
As substituições realizadas por Clarence Seedorf durante a derrota do Corinthians por 3 a 2 para o Vasco, neste sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, levantaram questionamentos sobre as escolhas do treinador holandês. O Timão chegou a virar o confronto, mas sofreu dois gols na reta final e deixou escapar uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.
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A principal discussão envolve as alterações feitas no meio-campo, especialmente as saídas de Breno Bidon e Rodrigo Garro para as entradas de Charles e Allan. As mudanças deram características mais defensivas à equipe, que perdeu dois jogadores com capacidade de organizar as jogadas e contribuir para a construção ofensiva.
A intenção era fortalecer a marcação e proteger a vantagem no placar, principalmente diante da postura mais agressiva do Vasco. Entretanto, a estratégia também reduziu as alternativas do Corinthians para manter a posse de bola e criar oportunidades. Com menos jogadores responsáveis pela articulação, o time encontrou dificuldades para sustentar as ações ofensivas.
O cenário ficou ainda mais evidente nos minutos finais. A equipe carioca avançou suas linhas, passou a ocupar mais o campo de ataque e conseguiu transformar a pressão em gols. Hinestroza marcou aos 42 e aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo a virada vascaína.
Seedorf explica substituições e mudanças na equipe
Após a partida, Seedorf justificou as alterações e destacou que algumas decisões foram motivadas pelas condições físicas dos jogadores. Segundo o treinador, Yuri Alberto apresentava desgaste, enquanto Matheus Bidu pediu para deixar o campo. Eles foram substituídos por Gui Negão e Jesse Lingard, respectivamente.
O técnico também explicou que a entrada de jogadores com características mais defensivas foi uma resposta ao posicionamento adotado pelo Vasco, que passou a utilizar quatro atletas no setor ofensivo.
— A pergunta seria mais justa se perguntasse o porquê fiz essas trocas. O Yuri estava morto, precisávamos de energia. Não queremos que ele machuque. O Bidu também pediu para sair. Era obrigação de mexer. No momento em que o tempo está passando, o Vasco botou quatro jogadores lá na frente. Para ajudar a defesa, optamos por colocar três no meio de campo. É mais uma reação… Colocamos o Kaio para manter a capacidade de atacar e manter o perigo ofensivo. Quando a gente entrou com Charles e Allan fomos fazendo pressão por alguns minutos, mas tem dois times jogando. Quando o outro tem a bola e conseguem levar essa bola para frente, temos que defender. Não conseguimos — justificou.
Além das alterações no meio-campo, Seedorf promoveu a entrada de Kaio César no lugar de Dieguinho. A escolha buscava preservar a velocidade e a capacidade de atacar os espaços, especialmente diante de um adversário que avançava cada vez mais em busca do resultado.
Opções limitadas também pesam nas escolhas de Seedorf
Outro fator importante para a análise é a quantidade de alternativas disponíveis no banco de reservas. O Corinthians enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa, que impede o clube de registrar novos jogadores. A punição limita as possibilidades de reforçar o elenco e obriga a comissão técnica a trabalhar com as peças disponíveis.
Contra o Vasco, além dos cinco jogadores utilizados, Seedorf tinha como opções Kauê, João Pedro, Pedro Raul, Pedro Milans, Matheus Pereira, Hugo, Iago Machado e Kaio César. O treinador contava com alternativas para diferentes posições, mas não necessariamente com atletas capazes de reproduzir as características de Garro e Bidon na organização das jogadas.
A situação ajuda a contextualizar as escolhas do holandês. Embora as entradas de Charles e Allan tenham alterado a dinâmica ofensiva, o treinador também precisava considerar o desgaste dos titulares, as necessidades defensivas e as limitações de um elenco que não pode receber reforços enquanto a punição estiver em vigor.
Mudanças prejudicaram o Corinthians?
A explicação de Seedorf ajuda a compreender a intenção por trás das substituições, mas não elimina o debate sobre seus efeitos na partida. A entrada de Charles e Allan aumentou a presença de jogadores de marcação, porém retirou do meio-campo duas peças importantes para a circulação da bola e a criação de oportunidades.
Com o Vasco mais exposto defensivamente, a presença de jogadores com maior capacidade de passe poderia oferecer alternativas para aproveitar os espaços e diminuir a pressão sobre a defesa. Por outro lado, a necessidade de reforçar a marcação também era compreensível diante do avanço da equipe carioca.
A responsabilidade pela derrota, portanto, não pode ser atribuída exclusivamente às escolhas do treinador. O Corinthians ainda criou oportunidades para ampliar a vantagem, incluindo uma chance desperdiçada por Kaio César, e apresentou dificuldades para conter as investidas vascaínas nos minutos decisivos.
O principal questionamento não está necessariamente na realização das substituições, mas no equilíbrio encontrado após as mudanças. A tentativa de proteger o resultado tinha uma justificativa tática, embora a equipe tenha perdido parte da capacidade de controlar a posse de bola e manter o adversário distante de sua área.
O resultado também evidencia as dificuldades enfrentadas por Seedorf neste início de trabalho. Além da necessidade de recuperar a confiança do grupo e encontrar soluções para os problemas defensivos, o treinador precisa administrar o desgaste dos atletas e as limitações de um elenco afetado pelo transfer ban.
Dessa forma, as substituições ajudam a explicar a mudança de comportamento do Corinthians, mas não são suficientes para justificar isoladamente a derrota. A equipe teve oportunidades para encaminhar a vitória e não conseguiu resistir à pressão nos minutos finais, em um cenário que envolve tanto as decisões da comissão técnica quanto a execução dos jogadores em campo.
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