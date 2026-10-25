Corinthians iguala marca negativa de ano do rebaixamento; entenda

O Corinthians cedeu nos minutos finais e sofreu a virada do Vasco, por 3 a 2, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fora de casa ampliou a sequência negativa para dez jogos sem vitória na competição, marca que não era registrada há 19 anos.

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A última vitória do Timão no Brasileirão foi no dia 9 de agosto, quando venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Bragança. O grande recorte sem triunfar colocou a equipe na zona de rebaixamento, com apenas 33 pontos somados.

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Depois disso, o Corinthians perdeu em sequência para Cruzeiro, Coritina, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Internacional, ainda com Fernando Diniz à beira do gramado. Depois foi goleado pelo Palmeiras, por 4 a 1, e empatou com o Vitória, em Itaquera, com Seedorf assistindo da arquibancada, antes de visitar o Cruz-Maltino no Rio.

Seedorf, técnico do Corinthians, no jogo contra o Vasco (Foto: João Salles/Agência Enquadrar/Folhapress)

O último registro do clube com série de dez jogos sem vitória foi em 2007, justamente na temporada que culminou no descenso para a Série B. A pior marca da história foi de 12 partidas sem vencer, quando a competição era disputada em outro formato, em 2000, no Módulo Azul da Copa João Havelange.

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Agora abrindo a zona de rebaixamento, o Corinthians vira a chave e foca no compromisso da próxima sexta-feira (30), contra o Mirassol. O Timão receberá a equipe do interior na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília).

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