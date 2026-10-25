O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, comentou a situação interna do clube em meio à crise enfrentada pela equipe no Campeonato Brasileiro. O dirigente negou problemas de relacionamento com o elenco, abordou as dificuldades financeiras, explicou a saída de Marcelo Paz e reforçou a confiança em uma reação na luta contra o rebaixamento.

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Questionado sobre um possível desgaste na relação entre a diretoria e os jogadores, Stabile garantiu que mantém contato frequente com o grupo e suas principais lideranças. O presidente afirmou que acompanha de perto a rotina do CT Joaquim Grava e descartou qualquer problema pessoal com os atletas.

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– Em momento nenhum... O relacionamento é muito bom. O presidente, não. Pode ter sido com outras pessoas, com o presidente, não. Eu estive o tempo todo com eles. Tenho um bom relacionamento com todos eles, com as lideranças. Conversamos todos os dias necessários. Estou sempre no CT e nunca aconteceu isso. O relacionamento é muito bom – disse Osmar Stabile após a partida diante do Vasco.

O cartola abordou o momento esportivo do Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento após a derrota para o Vasco. Osmar Stabile lamentou a virada sofrida nos acréscimos, depois de a equipe ter conseguido abrir 2 a 1 no placar, mas ressaltou que existe união entre jogadores e diretoria para tentar reverter a situação nas rodadas restantes do Brasileirão.

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– Nada acabou. Temos que batalhar. Existe a união. A gente pediu a unidade e a união. Existe a unidade e a união entre o elenco e a diretoria. Muita gente fala que não existe, mas existe. Tínhamos virado o jogo e era para ter vencido. No último momento levamos a virada. Vou continuar trabalhando e nada acabou. Vamos virar essa situação – afirmou.

Derrota nos acréscimos aumenta pressão na luta contra o rebaixamento (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians enfrenta dificuldades financeiras

Em relação às pendências financeiras, o mandatário explicou que a prioridade neste momento é quitar valores atrasados referentes aos direitos de imagem e compromissos trabalhistas. Embora o Corinthians esteja impedido de registrar novos jogadores por conta do transfer ban, Stabile evitou estabelecer um prazo para resolver a punição e destacou a busca por novas fontes de receita.

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– Não estamos falando de transfer ban agora. Estamos falando de (direito de) imagem. Temos processos que estão sendo mudados, busca de novos recursos. Em virtude das bets pararem, temos trabalhado em outras frentes. Temos trabalhado muito em cima disso para tirar dinheiro. Temos previsão, sim, para esta semana, final de semana, semana seguinte... Devemos pagar algum direito de imagem e algum CLT – detalhou.

Em relação à saída de Marcelo Paz, Osmar Stabile explicou que o ex-executivo de futebol ficou incomodado após o vazamento de seu número de telefone e de contatos de familiares. Diante da situação, o dirigente procurou o presidente para uma conversa.

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– O Marcelo Paz ficou muito incomodado por ter vazado o celular dele e da família, recebeu muitas mensagens de torcedores. Me chamou para uma reunião e eu disse que ele não poderia continuar da forma que estava – concluiu.