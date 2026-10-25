Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Presidente quebra o silêncio sobre crise no Corinthians e revela bastidores

Osmar Stabile comenta saída de Marcelo Paz, dívidas e relação com elenco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/10/2026 17:50
Favorite o Lance! no Google
Osmar Stabile, blazer cinza, camisa cinza, óculos, olhando à direita.
Osmar Stabile comenta crise interna e situação financeira do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, comentou a situação interna do clube em meio à crise enfrentada pela equipe no Campeonato Brasileiro. O dirigente negou problemas de relacionamento com o elenco, abordou as dificuldades financeiras, explicou a saída de Marcelo Paz e reforçou a confiança em uma reação na luta contra o rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Questionado sobre um possível desgaste na relação entre a diretoria e os jogadores, Stabile garantiu que mantém contato frequente com o grupo e suas principais lideranças. O presidente afirmou que acompanha de perto a rotina do CT Joaquim Grava e descartou qualquer problema pessoal com os atletas.

continua após a publicidade

– Em momento nenhum... O relacionamento é muito bom. O presidente, não. Pode ter sido com outras pessoas, com o presidente, não. Eu estive o tempo todo com eles. Tenho um bom relacionamento com todos eles, com as lideranças. Conversamos todos os dias necessários. Estou sempre no CT e nunca aconteceu isso. O relacionamento é muito bom – disse Osmar Stabile após a partida diante do Vasco.

O cartola abordou o momento esportivo do Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento após a derrota para o Vasco. Osmar Stabile lamentou a virada sofrida nos acréscimos, depois de a equipe ter conseguido abrir 2 a 1 no placar, mas ressaltou que existe união entre jogadores e diretoria para tentar reverter a situação nas rodadas restantes do Brasileirão.

continua após a publicidade

– Nada acabou. Temos que batalhar. Existe a união. A gente pediu a unidade e a união. Existe a unidade e a união entre o elenco e a diretoria. Muita gente fala que não existe, mas existe. Tínhamos virado o jogo e era para ter vencido. No último momento levamos a virada. Vou continuar trabalhando e nada acabou. Vamos virar essa situação – afirmou.

Goleiro em uniforme cinza, braços abertos diante do gol durante partida noturna.
Derrota nos acréscimos aumenta pressão na luta contra o rebaixamento (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians enfrenta dificuldades financeiras

Em relação às pendências financeiras, o mandatário explicou que a prioridade neste momento é quitar valores atrasados referentes aos direitos de imagem e compromissos trabalhistas. Embora o Corinthians esteja impedido de registrar novos jogadores por conta do transfer ban, Stabile evitou estabelecer um prazo para resolver a punição e destacou a busca por novas fontes de receita.

continua após a publicidade

– Não estamos falando de transfer ban agora. Estamos falando de (direito de) imagem. Temos processos que estão sendo mudados, busca de novos recursos. Em virtude das bets pararem, temos trabalhado em outras frentes. Temos trabalhado muito em cima disso para tirar dinheiro. Temos previsão, sim, para esta semana, final de semana, semana seguinte... Devemos pagar algum direito de imagem e algum CLT – detalhou.

Em relação à saída de Marcelo Paz, Osmar Stabile explicou que o ex-executivo de futebol ficou incomodado após o vazamento de seu número de telefone e de contatos de familiares. Diante da situação, o dirigente procurou o presidente para uma conversa.

continua após a publicidade

– O Marcelo Paz ficou muito incomodado por ter vazado o celular dele e da família, recebeu muitas mensagens de torcedores. Me chamou para uma reunião e eu disse que ele não poderia continuar da forma que estava – concluiu.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ósmar Stabile, presidente do Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à fala de presidente após derrota: 'Acabou'

Há 1 hora
Jogador do Corinthians em uniforme branco, com o escudo do clube, em campo sob luzes, expressão concentrada.

Corinthians

Abalo, revolta e união: os bastidores do vestiário do Corinthians após derrota para o Vasco

Há 2 horas
Clarence Seedorf em coletiva de imprensa, com dois colegas ao fundo.

Corinthians

Análise: Seedorf errou nas substituições contra o Vasco?

Há 3 horas
Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10

Futebol Feminino

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Há 9 horas
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Corinthians

Matheus Bidu, do Corinthians, admite: 'Desligamos um pouco'

Há 9 horas
Corinthians x Vasco: Ramalho n°5 (branco) diante do gol, goleiro esticando; Colido n°9 (preto) ao lado.

Corinthians

Corinthians iguala marca negativa de ano do rebaixamento; entenda

Há 10 horas
Mais LANCE!
Homem com dreadlocks, camiseta preta com emblema laranja, braços cruzados em estádio durante evento.

Seedorf revela palavras no vestiário do Corinthians após derrota: 'Raiva'

Seedorf em Vasco e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após derrota de virada

Marino Hinestroza comemorando gol da virada do Vasco

Veja gols em Vasco x Corinthians: Marino Hinestroza vira a partida no fim

Torcida do Palmeiras em Barueri

Torcida do Palmeiras provoca Corinthians antes de enfrentar o Bragantino: 'Vai cair'

Marino, jogador do Vasco, em ação durante Vasco x Corinthians pelo Brasileirão

Marino brilha no fim, e Vasco vence Corinthians de virada no Brasileirão

Rodrigo Garro durante partida

Contra o Vasco, Corinthians tenta evitar maior sequência sem vitórias do século

Andrés Gómez em lance com Bidon em Corinthians x Vasco

Inteligência artificial aponta vencedor em Vasco x Corinthians no Brasileirão

Breno Bidon, do Corinthians, e Thiago Mendes, do Vasco, disputam a boal na partida entre as equipes no primeiro turno do Brasileirão

Após queda na Sul-Americana, Vasco faz confronto direto com Corinthians em crise

Clarence Seedorf sorrindo durante treino de futebol, com boné Nike e jaqueta preta.

Como foram as estreias de Seedorf como técnico antes do Corinthians?

Osmar Stabile em coletiva de imprensa, sentado, com microfone, fundos com logos de patrocinadores.

Após saída de Marcelo Paz, Osmar Stabile quer se aproximar do futebol do Corinthians

Jogador Yuri Alberto em Treino ou Preparação Física

Corinthians tem oito desfalques contra o Vasco; veja relacionados

Seedorf com bola

Veja provável escalação do Corinthians diante do Vasco

Seedorf durante aquecimento da equipe na partida contra o Vitória, na última segunda-feira (19)

Seedorf é registrado no BID e pode estrear pelo Corinthians após rescisão de Diniz