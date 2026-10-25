Abalo, revolta e união: os bastidores do vestiário do Corinthians após derrota para o Vasco

O ambiente no vestiário do Corinthians após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, em São Januário, foi marcado por frustração, abatimento e revolta pelo resultado. A equipe comandada por Clarence Seedorf conseguiu reagir durante a partida, virou o placar para 2 a 1, mas sofreu dois gols nos acréscimos e deixou o Rio de Janeiro sem pontuar. O desfecho aumentou o sentimento de indignação entre os jogadores, que seguem pressionados pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar do resultado, a mensagem transmitida internamente foi de que o grupo não pode desistir da reação na competição. Segundo Seedorf, o elenco ficou abalado pela maneira como a derrota aconteceu, principalmente pelo esforço realizado durante o confronto e pela sensação de que a equipe havia construído condições para conquistar a vitória.

continua após a publicidade

— É normal o abalo no final. Você trabalha tanto e sempre é mais difícil nesses momentos virar tudo que é positivo. Não acabou aqui. Com essa entrega que a gente viu, a reação do segundo tempo... O time está com raiva porque não consegue os resultados. Hoje tivemos alguns momentos que poderiam ter feito coisas melhores na fase ofensiva e aproveitar coisas melhores na fase defensiva — afirmou o treinador após o confronto.

Dentro do vestiário, o discurso também foi direcionado à necessidade de manter a confiança e a união entre os jogadores. Mesmo diante de mais um resultado negativo, a avaliação apresentada pelo treinador foi de que o Corinthians demonstrou capacidade de reação e disposição para tentar mudar o cenário na reta final do campeonato.

continua após a publicidade

— O Corinthians mostrou que quer, que acredita. Depois que entramos no vestiário a palavra foi que não acabou aqui. Conhecemos nossa força, vamos jogar em casa. Esse jogo já foi, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, mas isso faz parte do caminho — explica.

Osmar Stabile também procurou afastar qualquer possibilidade de ruptura interna diante da crise esportiva. O treinador garantiu que existe união entre elenco e diretoria, contrariando os questionamentos sobre o ambiente nos bastidores do clube.

continua após a publicidade

— Nada acabou. Temos que batalhar. Existe a união. A gente pediu a unidade e a união. Existe a unidade e a união entre o elenco e a diretoria. Muita gente fala que não existe, mas existe. Tínhamos virado o jogo e era para ter vencido. No último momento levamos a virada. Vou continuar trabalhando e nada acabou. Vamos virar essa situação — comentou o presidente do Corinthians.

Derrota nos acréscimos aumenta pressão na luta contra o rebaixamento (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

continua após a publicidade

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão 2026