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Abalo, revolta e união: os bastidores do vestiário do Corinthians após derrota para o Vasco

Seedorf revela clima entre jogadores após virada sofrida nos acréscimos

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/10/2026 15:42
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Jogador do Corinthians em uniforme branco, com o escudo do clube, em campo sob luzes, expressão concentrada.
Elenco do Corinthians ficou abalado após derrota de virada para o Vasco (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

O ambiente no vestiário do Corinthians após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, em São Januário, foi marcado por frustração, abatimento e revolta pelo resultado. A equipe comandada por Clarence Seedorf conseguiu reagir durante a partida, virou o placar para 2 a 1, mas sofreu dois gols nos acréscimos e deixou o Rio de Janeiro sem pontuar. O desfecho aumentou o sentimento de indignação entre os jogadores, que seguem pressionados pela sequência negativa no Campeonato Brasileiro.

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Apesar do resultado, a mensagem transmitida internamente foi de que o grupo não pode desistir da reação na competição. Segundo Seedorf, o elenco ficou abalado pela maneira como a derrota aconteceu, principalmente pelo esforço realizado durante o confronto e pela sensação de que a equipe havia construído condições para conquistar a vitória.

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— É normal o abalo no final. Você trabalha tanto e sempre é mais difícil nesses momentos virar tudo que é positivo. Não acabou aqui. Com essa entrega que a gente viu, a reação do segundo tempo... O time está com raiva porque não consegue os resultados. Hoje tivemos alguns momentos que poderiam ter feito coisas melhores na fase ofensiva e aproveitar coisas melhores na fase defensiva — afirmou o treinador após o confronto.

Dentro do vestiário, o discurso também foi direcionado à necessidade de manter a confiança e a união entre os jogadores. Mesmo diante de mais um resultado negativo, a avaliação apresentada pelo treinador foi de que o Corinthians demonstrou capacidade de reação e disposição para tentar mudar o cenário na reta final do campeonato.

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— O Corinthians mostrou que quer, que acredita. Depois que entramos no vestiário a palavra foi que não acabou aqui. Conhecemos nossa força, vamos jogar em casa. Esse jogo já foi, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, mas isso faz parte do caminho — explica.

Osmar Stabile também procurou afastar qualquer possibilidade de ruptura interna diante da crise esportiva. O treinador garantiu que existe união entre elenco e diretoria, contrariando os questionamentos sobre o ambiente nos bastidores do clube.

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— Nada acabou. Temos que batalhar. Existe a união. A gente pediu a unidade e a união. Existe a unidade e a união entre o elenco e a diretoria. Muita gente fala que não existe, mas existe. Tínhamos virado o jogo e era para ter vencido. No último momento levamos a virada. Vou continuar trabalhando e nada acabou. Vamos virar essa situação — comentou o presidente do Corinthians.

Goleiro em uniforme cinza, braços abertos diante do gol durante partida noturna.
Derrota nos acréscimos aumenta pressão na luta contra o rebaixamento (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão 2026

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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